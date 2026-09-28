Чоловік з Конотопа прикидався "красунею" заради грошей: що він вигадав

Шахрай прикидався жінкою заради грошей / © pexels.com

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У Конотопі Сумської області засудили чоловіка, який прикидався жінкою заради грошей. Він зареестрував у соціальній мережі акаунт із фотографіями привабливої дівчини та знайомився з українськими військовослужбовцями, «романтик» під вигаданими приводами виманював у них тисячі гривень і навіть отримував доступ до їхніх банківських застосунків.

Про це йдеться у вироку Конотопського міськрайонного суду Сумської області.

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Фейкові фото, «романтичні стосунки» та доступ до «Приват24»

Як встановило слідство, афера стартувала на початку 2025 року. 28-річний житель Конотопа створив у Facebook фейкову сторінку, використавши фотографії молодої жінки. Орієнтуючись на високий рівень грошового забезпечення військових, зловмисник шукав профілі чоловіків у формі.

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Першою жертвою став військовослужбовець. Прикидаючись закоханою дівчиною, аферист розпочав із ним романтичне листування. Згодом псевдокрасуня почала благати про грошову допомогу на «вирішення побутових проблем». Військовий, переконаний, що допомагає своїй новій дівчині, власноруч переказав на вказані картки 16 500 гривень.

Згодом хитрун пішов далі: під час спілкування він підступно виманив у бійця логін та пароль від мобільного додатка «Приват24». Отримавши доступ до рахунків військового, зловмисник без його відома зняв ще 16 000 гривень. Загальні збитки першого потерпілого склали 32 500 гривень.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Повторний обман та продаж порнографії

Наприкінці 2025 року аферист за аналогічною схемою знайшов іншу жертву — теж військового. Втершись у довіру та обіцяючи зустрічі інтимного характеру, шахрай переконав чоловіка зробити десятки грошових переказів. Загалом із грудня по березень боєць перерахував псевдодівчині 104 300 гривень.

Паралельно з романтичною аферою зловмисник використовував створені фейкові акаунти для розповсюдження та збуту порнографічних фото й відео, які відправляв за гроші іншим користувачам соцмережі.

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Вирок суду: каяття, донат на ЗСУ та випробувальний термін

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та повністю відшкодував збитки обом постраждалим захисникам. Військовослужбовці надали суду заяви про те, що претензій матеріального чи морального характеру до обвинуваченого більше не мають.

Також суд урахував, що засуджений раніше не був судимим, чекає на народження дитини (дружина перебуває на перших тижнях вагітності) та добровільно перерахував 60 000 гривень на підтримку Збройних Сил України.

Конотопський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 301 та ч. 3 ст. 301 КК України (шахрайство та розповсюдження порнографії) й призначив йому остаточне покарання у вигляді 3 років і 3 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням контенту в мережі Інтернет на 1 рік.

Водночас, на підставі ст. 75 КК України, суд звільнив засудженого від відбування основного покарання з встановленням іспитового строку терміном на 1 (один) рік.

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Смартфон iPhone 14 Pro, з якого здійснювалися шахрайські операції, за рішенням суду конфісковано в дохід держави.

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