Не лийте гель для прання просто на речі: ось куди його потрібно додавати

Куди заливати гель для прання / © pexels.com

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Здавалося б, що може бути простішим за прання: покласти речі до пральної машини, додати засіб і запустити потрібну програму. Однак навіть на цьому етапі можна припуститися помилки. Дехто заливає гель безпосередньо в барабан, інші завжди користуються спеціальним відсіком. Тож який варіант правильний?

Як пише Hunker, спосіб використання залежить насамперед від типу засобу для прання та конструкції самої пральної машини.

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Куди заливати гель для прання

Якщо пральна машина має спеціальний дозатор для рідкого засобу, гель зазвичай варто заливати саме туди. Такий відсік потрібен не лише для зручності. Машина подає засіб у потрібний момент циклу, а вода допомагає йому розчинитися і рівномірно розподілитися.

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Якщо ж просто вилити гель на речі, він може розподілитися нерівномірно. Як результат, частина білизни може випратися гірше, а на тканині іноді залишаються сліди засобу.

Водночас варто враховувати інструкцію саме до вашої моделі пральної машини: конструкція дозаторів у різних виробників може відрізнятися.

Чи можна заливати гель просто до барабана

Це можливо, якщо у пральній машині немає спеціального дозатора або виробник засобу чи техніки дозволяє такий спосіб використання.

Але є важливе правило: не варто лити концентрований рідкий засіб безпосередньо на одяг.

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Якщо гель потрібно додавати до барабана, його краще налити на дно порожньої пральної машини, а вже потім завантажити речі. Після початку циклу вода допоможе розподілити засіб.

Ще один варіант — спеціальний дозувальний контейнер або кулька. До неї наливають необхідну кількість гелю та кладуть до барабана відповідно до інструкції виробника засобу.

Куди сипати порошок у пральній машині

З порошком ситуація дещо складніша. У багатьох пральних машинах його засипають у відповідний відсік дозатора, однак деякі моделі передбачають інший спосіб використання.

Крім того, під час переходу з рідкого засобу на порошок у деяких машинах потрібно змінити положення спеціальної вставки всередині лотка або взагалі її вийняти.

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Тому універсального правила для всіх моделей немає. Найнадійніший варіант — перевірити інструкцію до пральної машини та рекомендації на пакованні самого порошку.

Що означають відсіки у пральній машині

У більшості машин лоток поділений на кілька секцій. Відсік із позначкою II зазвичай призначений для засобу, який використовується під час основного прання.

Позначка I зазвичай означає відсік для попереднього прання, якщо ви обрали програму з таким етапом.

Окремий невеликий відсік із символом квітки найчастіше призначений для кондиціонера або ополіскувача.

Однак позначення і конструкція можуть відрізнятися, тому перед використанням незнайомої пральної машини краще перевірити інструкцію.

Куди класти капсули для прання

На відміну від гелю, капсули для прання зазвичай кладуть безпосередньо в барабан, а не у відсік для порошку.

Найчастіше капсулу рекомендують покласти в порожній барабан, а вже після цього завантажити білизну. Це допомагає оболонці контактувати з водою і нормально розчинятися під час циклу.

Не варто автоматично класти капсулу до лотка для порошку чи гелю: якщо конкретна модель машини не має спеціального відсіку для капсул, це може спричинити проблеми з їхнім розчиненням або навіть забити дозатор.

Головне правило, про яке часто забувають

Незалежно від того, користуєтеся ви порошком, гелем чи капсулами, важливо дотримуватися рекомендованого дозування.

Більше засобу не означає чистіші речі. Надлишок мийного засобу може погано вимиватися з тканини та залишати сліди.

І найголовніше: рекомендації виробника конкретної пральної машини мають перевагу над універсальними порадами. Якщо в інструкції зазначено, що певний тип засобу потрібно додавати до барабана чи конкретного відсіку, варто дотримуватися саме цієї рекомендації.

FAQ

Куди заливати гель для прання у машинці?

Якщо пральна машина має спеціальний відсік для рідкого засобу, гель зазвичай заливають саме туди. Дозатор допомагає засобу рівномірно потрапити у воду під час циклу прання. Однак завжди варто перевіряти інструкцію до конкретної моделі машинки.

Чи можна заливати гель для прання просто в барабан?

Так, у деяких випадках можна, особливо якщо пралка не має відповідного дозатора. Однак не варто лити концентрований гель безпосередньо на одяг. Якщо інструкція дозволяє додавати засіб у барабан, його можна налити на дно порожньої машинки перед завантаженням речей або скористатися спеціальним дозувальним контейнером.

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