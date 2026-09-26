Як часто потрібно прати ковдру, щоб вона залишалася чистою

Як часто потрібно прати ковдру / © pexels.com

Реклама

Насправді вона теж поступово накопичує пил, частинки шкіри, шкірний жир та інші забруднення. Тож як часто потрібно прати ковдру і чи достатньо робити це кілька разів на рік?

Як часто потрібно прати ковдру

У середньому ковдру варто повністю прати раз на один-два місяці. Однак універсального графіка для всіх немає: частота залежить від того, як ви користуєтеся постіллю.

Реклама

Якщо ковдра захищена підковдрою і не контактує безпосередньо з тілом, прати її можна значно рідше. Підковдра фактично бере на себе більшу частину забруднень, а її легко зняти та випрати разом з іншою постільною білизною.

Реклама

Ще одним додатковим бар’єром може бути верхнє простирадло між тілом і ковдрою. Якщо використовувати і його, і підковдру, саму ковдру в деяких випадках достатньо прати лише кілька разів на рік.

Коли ковдру потрібно прати частіше

Звичний графік доведеться переглянути, якщо ковдра швидше забруднюється. Особливо це стосується тих, хто дозволяє домашнім улюбленцям спати в ліжку.

Шерсть, пил і забруднення з лап залишаються не тільки на простирадлі, а й на ковдрі. Тому за таких умов вона може потребувати частішого очищення.

Має значення й те, коли ви приймаєте душ. Якщо це відбувається вранці, протягом дня на шкірі накопичуються піт, шкірний жир та інші забруднення, які ввечері частково потрапляють на постіль.

Реклама

Не варто чекати планового прання й тоді, коли на ковдрі з’явилася пляма. Свіже забруднення краще обробити одразу: промокнути зайву рідину та скористатися відповідним засобом для виведення плям. Чим довше пляма залишається на тканині, тим складніше її буде позбутися.

Як правильно прати ковдру

Перше правило — перевірте етикетку виробника. Саме там зазначено, чи можна прати конкретний виріб у машинці, яку температуру води використовувати та який спосіб сушіння дозволений.

Не менш важливий розмір пральної машини. Ковдрі потрібне місце в барабані, щоб вода та засіб для прання могли нормально проникнути в тканину й наповнювач. Якщо великий виріб силоміць запхати в маленький барабан, він може погано випратися та прополоскатися.

Тому для великої двоспальної або особливо об’ємної ковдри іноді краще скористатися пральнею з машинами більшої місткості.

Реклама

Температуру води та режим не варто вибирати навмання. Пух, вовна, синтетичні волокна та інші наповнювачі можуть вимагати різного догляду. Навіть якщо ви раніше прали схожу ковдру за 40 °C, це не означає, що такий режим підходить і для іншої.

Не менш важливо правильно висушити ковдру

Прання — лише половина справи. Об’ємні ковдри можуть довго утримувати вологу всередині наповнювача, тому важливо висушити виріб повністю.

Якщо етикетка дозволяє використовувати сушильну машину, під час сушіння можна додати спеціальні кульки для сушіння. Вони допомагають розподіляти наповнювач і зберігати його пухким.

Важкі та пухові ковдри можуть сохнути довше. Під час циклу корисно кілька разів дістати виріб, струсити його, розправити наповнювач і продовжити сушіння. Так волога випаровуватиметься рівномірніше.

Якщо сушильної машини немає, ковдру потрібно добре струсити та висушити природним способом відповідно до рекомендацій виробника.

Головне — не прибирати її в шафу і не застеляти нею ліжко, поки всередині залишається волога.

Як довше зберегти ковдру чистою

Найпростіший спосіб — користуватися підковдрою та регулярно її прати. Вона створює бар’єр між тілом і ковдрою, тому піт, шкірний жир та інші забруднення значно менше потрапляють на сам виріб.

Плями краще видаляти одразу, а не чекати наступного великого прання. Також не завадить періодично струшувати й провітрювати ковдру.

І головне: не орієнтуйтеся лише на зовнішній вигляд. Те, що ковдра здається чистою, ще не означає, що її давно не час випрати.

FAQ

Як часто потрібно прати ковдру?

Загальна рекомендація — приблизно раз на один-два місяці, але все залежить від способу використання. Якщо ковдра постійно захищена чистою підковдрою та верхнім простирадлом, інтервал між повними праннями можна збільшити. Якщо в ліжку сплять домашні тварини або ковдра безпосередньо контактує з тілом, прати її варто частіше.

За якої температури прати ковдру?

Температура залежить від тканини та наповнювача, тому насамперед потрібно перевірити ярлик виробника. Для багатьох синтетичних виробів використовують делікатне прання за 30–40 °C, але пухові, вовняні та інші натуральні наповнювачі можуть мати особливі вимоги. Якщо на етикетці зазначена інша температура, слід дотримуватися саме рекомендацій виробника.

Новини партнерів

Новини партнерів