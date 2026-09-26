Голод в Олешках: Сибіга знову закликав світ допомогти

Андрій Сибіга / © Getty Images

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Міжнародна спільнота повинна мобілізувати всі наявні інструменти, щоб доправити гуманітарну допомогу та забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати з Олешків.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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«Люди в тимчасово окупованих Олешках голодують. Їсти майже нічого не залишилось. За наявними повідомленнями, цивільне населення змушене виживати, харчуючись травою та бур’янами, тоді як ліки, чиста вода, електрика та медична допомога стають дедалі недоступнішими. У цих умовах опинилися й діти», — написав він у соціальній мережі Х.

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Сибіга наголосив, що «ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних».

«Міжнародна спільнота повинна мобілізувати всі наявні інструменти, щоб дістатися до людей в Олешках, доставити гуманітарну допомогу та забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати. ООН, МКЧХ та інші міжнародні гравці повинні використати свої мандати та канали, щоб забезпечити негайний та безперешкодний гуманітарний доступ», — наголосив Сибіга.

Голод в Олешках — що відомо

В окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті. Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.



В ОВА повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена — окуповане місто перебуває у стані повної гуманітарної блокади.



Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

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