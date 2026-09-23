Росія морить Олешки голодом, а там досі залишаються діти: що зараз відбувається у місті

Олешки / © Дмитро Лубінець

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У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області досі перебувають 47 неповнолітніх. Ситуація в місті залишається складною, а Україна намагається привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної ситуації.

Про це під час брифінгу повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін, передає «Укрінформ».

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За його словами, інформацію про дітей підтвердила очільниця Олешківської міської військової адміністрації, з якою він спілкувався напередодні.

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«За даними військової адміністрації, там є діти. Ми говоримо про 47 неповнолітніх», — зазначив Безгін.

Міністр наголосив, що ситуація в Олешках залишається важкою. За його словами, питання гуманітарної катастрофи в місті має порушуватися як на рівні українських державних структур, так і в міжнародному полі.

Безгін також зазначив, що гуманітарний коридор з Олешок потенційно може проходити через територію, яка наразі перебуває під контролем російських окупантів.

Водночас Україна намагається допомагати людям, які залишилися в місті. Зокрема, для доставки їжі місцевим жителям використовують безпілотники.

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«Ситуація важка, але думаю, що сьогодні це питання буде підняте і на найвищому рівні з точки зору політичної комунікації», — сказав Безгін.

Як ми писали, в окупованих Олешках на Херсонщині залишаються приблизно 2–4 тисячі людей, які фактично опинилися в блокаді. За даними Bild та українських джерел, місто тривалий час не отримує стабільних поставок їжі, а виїзд для цивільних майже неможливий. Із наближенням холодів запаси продуктів закінчуються, а гуманітарна ситуація погіршується. Українська влада та міжнародні організації намагаються домогтися евакуації, однак Росія, за даними видання, не погоджується на гуманітарний коридор.

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, в окупованих Олешках та районі залишаються понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей, які потерпають від нестачі їжі, води та медикаментів. Через відсутність погодженої евакуації люди намагаються самостійно залишити місто, зокрема йдуть через заміновані поля, ризикуючи потрапити під обстріли або удари дронів.

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