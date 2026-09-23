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Ні житла та авто, лише 645 гривень зарплати: що задекларував колишній-"аферист" блогерки Скальницької
Декларація Богдана Скальницького здивувала цифрами. За 2025 рік він задекларував лише 645 гривень зарплати.
Колишній чоловік української блогерки Анастасії Скальницької та співробітник поліції охорони Богдан Скальницький задекларував за 2025 рік усього 645 гривень зарплати і жодного майна.
Про це повідомляє видання OBOZ.UA, посилаючись на аналіз електронної декларації посадовця.
Порожня декларація: мінімальні доходи та відсутність житла
Згідно з документом, 26-річний уродженець Ніжина, який працює в Управлінні поліції охорони фізичної безпеки в Києві від 2020 року, за весь 2025 рік отримав за основним місцем роботи лише 645 гривень.
Ще 442 гривні Богдан Скальницький вказав як приз або виграш в азартних іграх. Відповідно, його сумарний задекларований річний дохід склав 1087 гривень.
Для порівняння: у 2024 році його офіційна щомісячна зарплата в поліції до оподаткування становила близько 27,9 тисячі гривень.
Крім того, у декларації Скальницького немає жодних даних про нерухомість чи транспортні засоби. Варто зауважити, що законодавство вимагає від держслужбовців декларувати не лише майно у власності, а й об’єкти в користуванні (наприклад, орендовані квартири чи авто). Відсутність цих відомостей може зацікавити Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
Статки колишньої дружини та нові бізнеси батьків
На противагу доходам поліцейського, його колишня дружина, засновниця бренду Freesia Анастасія Скальницька, за 2025 рік задекларувала 9 327 375 гривень доходу від діяльності ФОП. Це у середньому 777 тисяч гривень на місяць. Блогерка також вказала значні готівкові заощадження: 4 мільйони гривень та 100 тисяч доларів США.
Журналісти звернули увагу і на бізнес-активність родичів поліцейського. Батьки Богдана Скальницького зареєстрували власні ФОПи невдовзі після початку його стосунків з Анастасією. У березні 2023 року його батько Руслан відкрив справу у сфері загального прибирання будинків. У листопаді того ж року мати Тетяна зареєструвала бізнес, основним видом діяльності якого є рекламні агентства та посередництво в медіа.
Розлучення Скальницьких — що відомо
Розлучення пари супроводжувалося фінансовим скандалом, пов’язаним із компанією Анастасії Скальницької, де працював її колишній чоловік.
За словами блогерки, після його роботи в компанії на балансі бізнесу залишилося лише 800 гривень. Крім того, вона заявила про виявлення кредитів, які були оформлені на її співробітників. Після розлучення, як стверджує Анастасія, її бізнес залишився з боргами, що перевищують мільйон гривень.
«Мій колишній чоловік — професійний аферист. Почати стосунки, аби у подальшому розводити мене на гроші, зраджувати мене все життя з повіями, залишити мій бізнес у боргах, брати кредити на моїх співробітників… Через 10 днів після розлучення почали вилазити такі факти, що я не думала, що таке існує», — приголомшила підприємиця.
Зараз Настя запевняє, що згодом позбудеться цього прізвища і вірить, що «життя розставить все на свої місця». А решту ж закликала бути обачнішими.