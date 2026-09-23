Ні житла та авто, лише 645 гривень зарплати: що задекларував колишній-"аферист" блогерки Скальницької

Богдан та Анастасія Скальницькі / © instagram.com/skalnytska.n

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Колишній чоловік української блогерки Анастасії Скальницької та співробітник поліції охорони Богдан Скальницький задекларував за 2025 рік усього 645 гривень зарплати і жодного майна.

Про це повідомляє видання OBOZ.UA, посилаючись на аналіз електронної декларації посадовця.

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Згідно з документом, 26-річний уродженець Ніжина, який працює в Управлінні поліції охорони фізичної безпеки в Києві від 2020 року, за весь 2025 рік отримав за основним місцем роботи лише 645 гривень.

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Ще 442 гривні Богдан Скальницький вказав як приз або виграш в азартних іграх. Відповідно, його сумарний задекларований річний дохід склав 1087 гривень.

Декларація Богдана Скальницького / © скриншот

Для порівняння: у 2024 році його офіційна щомісячна зарплата в поліції до оподаткування становила близько 27,9 тисячі гривень.

Крім того, у декларації Скальницького немає жодних даних про нерухомість чи транспортні засоби. Варто зауважити, що законодавство вимагає від держслужбовців декларувати не лише майно у власності, а й об’єкти в користуванні (наприклад, орендовані квартири чи авто). Відсутність цих відомостей може зацікавити Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Статки колишньої дружини та нові бізнеси батьків

На противагу доходам поліцейського, його колишня дружина, засновниця бренду Freesia Анастасія Скальницька, за 2025 рік задекларувала 9 327 375 гривень доходу від діяльності ФОП. Це у середньому 777 тисяч гривень на місяць. Блогерка також вказала значні готівкові заощадження: 4 мільйони гривень та 100 тисяч доларів США.

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Декларація Богдана Скальницького / © скриншот

Журналісти звернули увагу і на бізнес-активність родичів поліцейського. Батьки Богдана Скальницького зареєстрували власні ФОПи невдовзі після початку його стосунків з Анастасією. У березні 2023 року його батько Руслан відкрив справу у сфері загального прибирання будинків. У листопаді того ж року мати Тетяна зареєструвала бізнес, основним видом діяльності якого є рекламні агентства та посередництво в медіа.

Розлучення Скальницьких — що відомо

Розлучення пари супроводжувалося фінансовим скандалом, пов’язаним із компанією Анастасії Скальницької, де працював її колишній чоловік.

За словами блогерки, після його роботи в компанії на балансі бізнесу залишилося лише 800 гривень. Крім того, вона заявила про виявлення кредитів, які були оформлені на її співробітників. Після розлучення, як стверджує Анастасія, її бізнес залишився з боргами, що перевищують мільйон гривень.

«Мій колишній чоловік — професійний аферист. Почати стосунки, аби у подальшому розводити мене на гроші, зраджувати мене все життя з повіями, залишити мій бізнес у боргах, брати кредити на моїх співробітників… Через 10 днів після розлучення почали вилазити такі факти, що я не думала, що таке існує», — приголомшила підприємиця.

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Зараз Настя запевняє, що згодом позбудеться цього прізвища і вірить, що «життя розставить все на свої місця». А решту ж закликала бути обачнішими.

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