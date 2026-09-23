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Дружина Гордона з акордеоном у руках показала, як заглушає мерзенний звук дронів у небі
Олеся Бацман показала, як відволікається від постійних повітряних тривог.
Дружина українського журналіста Дмитра Гордона — Олеся Бацман — показала, як з акордеоном у руках заглушає звук ворожих дронів у небі.
Останнім часом Київ постійно потерпає від обстрілів. Окупанти чи не щодня запускають по столиці ракети та дрони. Українцям же ж доводиться жити в умовах постійних вибухів та обстрілів.
Олеся Бацман у своєму Instagram показала, як відволікається від жахливих реалій війни. Виявляється, обраниця журналіста вміє грати на акордеоні. Дружина Дмитра Гордона пам’ятає ноти, а пальці досі не забулись, як працювати з музичним інструментом. Як жартує Олеся Бацман, це допомогло заглушити мерзенний звук дронів у небі.
«Виявляється, акордеон у руках, які ще трошки памʼятають ноти, прекрасно заглушає мерзенний звук ворожих дронів у небі», — ділиться обраниця журналіста.
Зазначимо, Дмитро Гордон та Олеся Бацман від 2011 року перебувають у шлюбі. У подружжя є три спільні доньки — Санта, Аліса та Ліана. Також у Дмитра Гордона є діти від попередніх стосунків. Нещодавно журналіст розсекретив заробітки дорослих синів та доньки і зізнався, чи допомагає їм фінансово.