Дружина Гордона з акордеоном у руках показала, як заглушає мерзенний звук дронів у небі

Олеся Бацман та Дмитро Гордон / © instagram.com/gordondmytro

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Дружина українського журналіста Дмитра Гордона — Олеся Бацман — показала, як з акордеоном у руках заглушає звук ворожих дронів у небі.

Останнім часом Київ постійно потерпає від обстрілів. Окупанти чи не щодня запускають по столиці ракети та дрони. Українцям же ж доводиться жити в умовах постійних вибухів та обстрілів.

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Олеся Бацман у своєму Instagram показала, як відволікається від жахливих реалій війни. Виявляється, обраниця журналіста вміє грати на акордеоні. Дружина Дмитра Гордона пам’ятає ноти, а пальці досі не забулись, як працювати з музичним інструментом. Як жартує Олеся Бацман, це допомогло заглушити мерзенний звук дронів у небі.

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Олеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman

«Виявляється, акордеон у руках, які ще трошки памʼятають ноти, прекрасно заглушає мерзенний звук ворожих дронів у небі», — ділиться обраниця журналіста.

Зазначимо, Дмитро Гордон та Олеся Бацман від 2011 року перебувають у шлюбі. У подружжя є три спільні доньки — Санта, Аліса та Ліана. Також у Дмитра Гордона є діти від попередніх стосунків. Нещодавно журналіст розсекретив заробітки дорослих синів та доньки і зізнався, чи допомагає їм фінансово.

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