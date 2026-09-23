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- Гламур
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Відомий продюсер про майбутнє Лорак в РФ і чим їй обернеться зрада України: "Може залишитися без нічого"
Геннадій Вітер прокоментував позицію скандальної Ані Лорак під час війни і розкрив, чи є в неї майбутнє в Україні.
Український продюсер Геннадій Вітер розкрив, яке майбутнє чекає на скандальну співачка Ані Лорак в Росії та чим їй обернеться зрада України.
Виконавиця після повномасштабного російського вторгнення стала на бік РФ. Геннадій Вітер на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що цим артистка поставила крапку на своєму майбутньому в Україні, тож більше їй нікуди повертатися.
«В Україні для неї майбутнього точно немає. Кароліна насправді дуже добра людина. Наскільки я її знаю, вона завжди була позитивною. Просто настає момент, коли треба обирати, на якому ти будеш березі. Це дуже складно. Я розумію, що вона вже повністю свою кар’єру побудувала там. Вона точно не збирається повертатися сюди, бо вона розуміє, що повертатися немає куди», — говорить продюсер Анні Севастьяновій.
Разом із тим Геннадій Вітер ставить під сумнів майбутнє Ані Лорак і в Росії, оскільки, за його словами, «ніхто не любить зрадників». Тож, у підсумку, скандальна артистка взагалі може втратити все.
«Наскільки це правильний вибір? Це їй вирішувати: що і чому вона захотіла і що отримала. Я точно знаю, що ніхто не любить зрадників. Настане колись такий момент, що й вона може залишитися без нічого», — підсумував продюсер.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "ПІСНІ, САУНА, БАБЛО" Продюсер ПЕРЕМИВ КІСТКИ ВСЬОМУ ШОУБІЗУ - правда про РОБОТУ із ЗІРКАМИ
Нагадаємо, раніше Геннадій Вітер жорстко розніс репера Потапа. Продюсер також видав, як він вплинув на позицію дружини, співачки Насті Каменських.