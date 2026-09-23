У Бучанському районі постраждав 76-річний чоловік. У нього осколкові поранення, садна на обличчі. Він перебуває у стані емоційного шоку та стресу. Ще двоє чоловіків отримали поранення. Один із них має відкритий перелом передпліччя, рвану рану надбрівної дуги та забій грудної клітки. Інший — рвана рана лобної ділянки голови. Обох госпіталізували до місцевої лікарні.

«У Бучанському районі пошкоджено 14 об’єктів. Серед них — шість приватних домоволодінь, складське, виробничо-складське та адміністративне приміщення, територія комунального підприємства, адміністративна будівля, обʼєкт інфраструктури та два легкові автомобілі», — зауважив Ткаченко.