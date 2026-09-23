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Росія масовано вдарила одразу по 4 районах під Києвом: є влучання, поранені люди — перші деталі
Наслідки ворожої атаки фіксують у чотирьох районах Київської області. Найбільше постраждав Бучанський район.
Росія атакувала Київську область. Наслідки зафіксували у чотирьох районах області. Внаслідок обстрілу є троє поранених.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
Наслідки російської атаки
За інформацією посадовця, наслідки ворожої атаки фіксують у чотирьох районах. Найбільше постраждав Бучанський район. Загалом на Київщині пошкоджено 18 об’єктів.
У Бучанському районі постраждав 76-річний чоловік. У нього осколкові поранення, садна на обличчі. Він перебуває у стані емоційного шоку та стресу. Ще двоє чоловіків отримали поранення. Один із них має відкритий перелом передпліччя, рвану рану надбрівної дуги та забій грудної клітки. Інший — рвана рана лобної ділянки голови. Обох госпіталізували до місцевої лікарні.
«У Бучанському районі пошкоджено 14 об’єктів. Серед них — шість приватних домоволодінь, складське, виробничо-складське та адміністративне приміщення, територія комунального підприємства, адміністративна будівля, обʼєкт інфраструктури та два легкові автомобілі», — зауважив Ткаченко.
В Обухівському районі пошкоджено два приватні домоволодіння.
У Фастівському районі — виробниче приміщення.
У Вишгородському районі — обʼєкт інфраструктури.
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