Самотність — нова розкіш: чому стало модно бути наодинці / © Credits

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Ще недавно соцмережі нагадували своєрідну сцену, на якій ми показували, де відпочиваємо, з ким дружимо, які місця відвідуємо та наскільки насиченим є наше життя. Чим більше людей навколо — тим краще. Проте тренд змінюється і тепер самотність може не мати вигляд проблеми, а бути ознакою незалежності, про це йдеться у матеріалі видання PureWow.

У TikTok та Instagram дедалі частіше з’являються відео про «тихі вечори наодинці». Їхні авторки показують, як повертаються додому, переодягаються, займаються йогою, готують вечерю, читають або просто насоло джуються тишею.

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Особливо популярний сюжет — «живу сама у великому місті та майже не маю друзів». І звучить це вже не як зізнання у соціальній ізоляції, а майже як бажаний стиль життя.

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Бути наодинці вже не соромно

Раніше людей без великого кола спілкування часто жаліли чи вважали дивними. Сьогодні все частіше демонструється інша картинка: я можу бути сама і мені добре.

Важливу роль тут відіграє візуальна частина. Красиві квартири, стильний одяг, догляд за собою, спорт, подорожі та келих коктейлю наодинці створюють образ людини, яка не страждає від відсутності компанії, а свідомо обирає власний простір. Це змінює саме сприйняття самотності. Вона перестає мати вигляд як щось, чого потрібно соромитися, та перетворюється на можливість відпочити від соціального шуму.

Чому цей тренд багатьом відгукується

Психологиня та нейропсихологиня Санам Хафіз пояснює, що самотність знайома майже кожній людині хоча б на певному етапі життя. Тому коли хтось відкрито говорить про неї, це може давати відчуття, що ви не одні такі.

Особливо актуально це для молодих поколінь, які пережили пандемію чи вимушений переїзд, та тривалий період життя через екрани ноутбуків і смартфонів. Після цього спілкування у реальному світі для багатьох стало складнішим і тривожнішим.

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Бути самому часто простіше, ніж знайомитися, проявляти вразливість, будувати нові стосунки та ризикувати отримати відмову. Тож самотність може здаватися комфортнішою й безпечнішою.

Самотність і усамітнення — не одне й те саме

Є важлива різниця між тим, щоб любити проводити час наодинці та тим, щоб почуватися самотньою людиною. Усамітнення може бути корисним, адже воно дає можливість відпочити, подумати про себе, зрозуміти власні бажання та просто перезавантажитися. Людина, якій комфортно самій, може менше залежати від схвалення інших.

Одначе це не означає, що потреба у близьких людях зникає. За словами Хафіз, ризик такого тренду полягає у тому, що людина може сприйняти самотність як постійний стан, хоча насправді її соціальне життя можна поступово змінювати.

Це добре видно у відео блогерки Тесс Лаванди. Вона розповідає про життя з невеликою кількістю друзів, ходить сама на коктейлі та подорожує, але водночас чесно говорить, що їй хочеться мати близьких людей, просто заводити друзів для неї непросто.

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Тож, можливо, річ не у тім, що самотність справді стала новим символом статусу, скоріше, змінилося ставлення до неї. Сьогодні привабливим здається не відсутність друзів як така, а здатність не боятися власної компанії. Самостійно піти на вечерю, провести вечір без планів, подорожувати наодинці чи просто залишитися вдома та не сприймати це як невдачу.

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