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Ахтем Сеітаблаєв уперше показав нову обраницю-красуню після розриву з нареченою
53-річний режисер здійснив перший публічний вихід із коханою та трохи розповів про їхні стосунки.
Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв уперше показав, з ким зараз перебуває у стосунках.
Обраницею знаменитості виявилася брюнетка на ім’я Олена. Пара разом з’явилася на допрем’єрному показі стрічки «Родичі». Сеітаблаєв спілкувався з журналістами, не приховуючи присутності коханої поруч. Водночас закохані поки не поспішають розкривати деталі особистого життя.
Олена розповіла, що вони познайомилися саме завдяки кіно. Їхня перша зустріч відбулася під час показу фільму Сеітаблаєва «Додому».
«Ми познайомилися на кінопоказі. Це було під час одного із показів фільму „Додому“», — розсекретила Олена з усмішкою у коментарі oboz.ua.
Сам режисер жартома закликав кохану не розповідати зайвого. За словами Ахтема, їхній роман поки перебуває на початковому «романтичному» етапі.
«Не здавай усе! Треба поступово видавати інформацію. Тебе потім замучать журналісти. Серйозно, ми поки не готові багато розповідати про нас», — додав режисер.
До слова, про нові стосунки Сеітаблаєв уперше заговорив улітку. Тоді він лише зазначив, що його обраниця трохи молодша за нього та працює у громадській сфері. Тепер режисер вирішив уперше вийти з нею на публіку.
До цього Ахтем розвивав стосунки з Мар’яною Боцвинюк, яка молодша за нього на 20 років. Пара була заручена, однак згодом розійшлася. Причини розриву вони не коментували, а Сеітаблаєв лише зізнавався, що пережити розставання йому було непросто.
Нагадаємо, нещодавно ексдружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова вдруге вийшла заміж. Вона побралася з іноземцем у знаковому місці за кордоном.