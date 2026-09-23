Гикавка не минає: коли звичайний симптом може сигналізувати про серйозну хворобу

© Credits

Реклама

Гикавка зазвичай з’являється раптово і так само швидко минає. Але якщо вона триває понад 48 годин, часто повторюється або заважає їсти, спати й нормально дихати, це вже привід звернутися до лікаря.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

Реклама

У більшості випадків гикавка виникає через мимовільні скорочення діафрагми. Їх провокують цілком буденні речі — переїдання, швидке вживання їжі, газовані напої, алкоголь, різка зміна температури чи сильні емоції.

Реклама

Однак тривала гикавка іноді може бути пов’язана з порушеннями роботи нервової системи, обміном речовин, подразненням нервів або побічною дією деяких препаратів.

Чому виникає гикавка

Діафрагма — великий м’яз, який відділяє грудну клітку від черевної порожнини та бере участь у диханні. Коли вона раптово скорочується, голосові зв’язки швидко змикаються — саме це й створює характерний звук гикавки.

У цьому рефлексі беруть участь не лише діафрагма, а й нерви та певні ділянки головного мозку. Зокрема, важливу роль відіграють блукаючий і діафрагмальний нерви.

Найчастіше короткочасну гикавку можуть спровокувати:

Реклама

переїдання або дуже швидке вживання їжі;

газовані напої;

надмірна кількість алкоголю;

заковтування повітря під час жування гумки чи куріння;

сміх, хвилювання або сильні емоції;

різка зміна температури їжі чи повітря.

Наприклад, гикавка може виникнути після гарячої їжі та холодного напою. У таких випадках вона зазвичай минає самостійно протягом кількох хвилин.

Коли гикавка вже не є звичайною

Якщо гикавка триває понад 48 годин, її вважають затяжною. Ще рідше цей стан може зберігатися протягом місяця або довше.

Важливе значення має не лише тривалість симптому. Звернутися до лікаря варто і тоді, коли гикавка настільки сильна, що заважає їсти, пити, спати, говорити або дихати.

Постійні скорочення діафрагми можуть виснажувати організм, порушувати сон і призводити до труднощів із харчуванням. У результаті людина може втрачати вагу та відчувати сильну втому.

Реклама

Причиною можуть бути проблеми з нервами

Тривалу гикавку іноді спричиняє подразнення або пошкодження блукаючого чи діафрагмального нерва.

Причиною такого подразнення може бути, зокрема, кислотний рефлюкс, запалення горла або гортані. Рідше проблему можуть викликати збільшення щитоподібної залози, кіста чи інші утворення в ділянці шиї.

Рефлюкс при цьому не обов’язково супроводжується типовою печією. На нього можуть вказувати кислий присмак у роті, відрижка, захриплість, подразнення в горлі або кашель, який посилюється після їжі.

Іноді гикавка пов’язана з нервовою системою

У роботі рефлексу гикавки беруть участь головний і спинний мозок. Тому в рідкісних випадках його порушення можуть бути пов’язані із захворюваннями центральної нервової системи.

Серед можливих причин — запальні процеси, інфекції, інсульт, розсіяний склероз, тяжка травма голови або пухлинні утворення.

Сам факт тривалої гикавки не означає, що людина має серйозне неврологічне захворювання. Проте особливої уваги потребують супутні симптоми.

Якщо разом із гикавкою раптово виникли слабкість або оніміння з одного боку тіла, перекосило обличчя, з’явилися проблеми з мовленням чи зором, порушилася координація, виникла сплутаність свідомості або сильний головний біль — необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.

Гикавку можуть спричинити порушення обміну речовин

Ще одна можлива причина затяжної гикавки — порушення внутрішнього балансу організму.

Таке може траплятися при цукровому діабеті, захворюваннях нирок або значних змінах рівня електролітів, зокрема натрію та калію.

У таких випадках гикавка зазвичай не є єдиним симптомом. Людину можуть також турбувати слабкість, нудота, м’язові спазми, зміни кількості сечі, порушення серцевого ритму або сплутаність.

Причиною можуть стати ліки або операція

Якщо гикавка почалася після призначення нового препарату, лікування або операції, про це потрібно повідомити лікарю.

Затяжна гикавка може бути пов’язана з деякими препаратами, зокрема стероїдами. Іноді вона виникає після загальної анестезії або операцій на органах черевної порожнини.

Водночас самостійно скасовувати призначені ліки чи змінювати їхню дозу не варто. Лікар має оцінити, чи справді препарат міг стати причиною проблеми, і за потреби скоригувати лікування.

Чому небезпечно ігнорувати гикавку, яка триває днями

Короткочасна гикавка зазвичай лише дратує. Проте якщо вона не минає кілька днів, наслідки можуть бути значно серйознішими.

Через постійні скорочення діафрагми людині може бути складно нормально харчуватися, пити та спати. Тривале недосипання призводить до виснаження, а проблеми з харчуванням можуть спричинити втрату ваги.

У деяких випадках гикавка може ускладнювати дихання або посилювати біль після операції.

Як лікують затяжну гикавку

Лікування залежить від причини. Якщо проблему спричинили рефлюкс, інфекція, порушення обміну речовин, захворювання нирок або побічна дія препарату, насамперед намагаються усунути саме цей фактор.

Для пошуку причини лікар може призначити аналізи крові, перевірити рівень електролітів, оцінити роботу нирок та інші показники.

За потреби проводять рентген, КТ або МРТ. Якщо є підозра на проблеми зі стравоходом чи дихальними шляхами, можуть знадобитися додаткові обстеження.

У разі тривалої гикавки лікар також може призначити спеціальні препарати. Самостійно приймати їх не варто, оскільки вони мають протипоказання та можуть спричиняти побічні ефекти.

Що можна зробити вдома

Не існує універсального способу, який гарантовано зупиняє гикавку. Деяким людям допомагає ненадовго затримати дихання, повільно випити холодної води або прополоскати горло холодною водою.

Однак якщо гикавка триває понад 48 годин, постійно повторюється або заважає нормально їсти, спати чи дихати, не варто покладатися лише на домашні методи. У такому випадку потрібно з’ясувати причину симптому.

Особливо важливо не зволікати, якщо гикавка виникла після операції, початку приймання нового препарату або супроводжується болем у грудях, задишкою, блюванням, сильною слабкістю чи неврологічними симптомами.

У більшості людей кількахвилинна гикавка не становить небезпеки. Але якщо вона не минає протягом двох діб, це вже симптом, який потребує уваги.

Як ми писали, гикавка найчастіше виникає через спазми діафрагми та може бути спричинена швидким прийманням їжі, газованими напоями, хвилюванням або різкою зміною температури. Щоб швидше її позбутися, можна повільно випити холодної води, ненадовго затримати дихання або нахилитися вперед.

Новини партнерів