Секрет стрункості та молодості Елізабет Герлі: що акторка робить щоранку

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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61-річна британська акторка та модель Елізабет Герлі розповіла про простий ранковий ритуал, який, за її словами, допомагає їй почуватися добре та підтримувати себе у формі. Свій «секрет» зірка назвала абсолютно безкоштовним.

Герлі зізналася, що щоранку одразу після пробудження випиває дві чашки теплої води. За словами акторки, вона дотримується цієї звички вже багато років.

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«Я особисто не п’ю дивні зелені соки й не вживаю безліч добавок, але щоранку, як тільки прокидаюся, випиваю дві склянки теплої води — так роблю з тих пір, як себе пам’ятаю. І це безкоштовно», — написала Елізабет в Instagram.

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Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет регулярно публікує фотографії в купальниках і не приховує, що віддає перевагу природному підходу до догляду за собою. При цьому її ранковий ритуал — насамперед спосіб розпочати день із вживання рідини, а не доведений метод омолодження.

Тепла вода дійсно допомагає поповнити запас рідини після ночі, проте наукових підстав вважати саме теплу воду самостійним засобом омолодження немає. Головна користь такої звички полягає у підтримці нормального питного режиму.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі продемонструвала свою підтягнуту фігуру в топі та лосінах.

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