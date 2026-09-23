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Рецепт салату з буряком і червоною квасолею
Цей недорогий і корисний салат виходить ситним і апетитним.
Якщо заздалегідь запекти буряк і відварити квасолю, то до вечері ви приготуєте страву за лічені хвилини.
Інгредієнти:
буряк — 2 шт.;
червона квасоля (відварена) — 1 склянка;
яблуко — 1 шт;
свіжий кріп.
Для заправки:
олія — 2–3 ст. л.;
яблучний оцет — 1 ст. л.;
мед — 1 ч. л.;
мелений чорний перець;
сіль.
Приготування:
Буряк помийте, висушіть паперовим рушником, загорніть у фольгу та запікайте за температури 200 градусів 40–50 хвилин до готовності.
Остудіть і натріть на тертці для корейської моркви.
Квасолю залийте холодною водою і залиште на 10–12 годин, потім воду злийте, промийте, викладіть у каструлю, залийте знову холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть 50–60 хвилин.
З квасолі злийте рідину, охолодіть.
Яблуко очистьте від серцевини та наріжте дрібними кубиками.
Кріп подрібніть.
Для заправки змішайте олію, яблучний оцет, мед, додайте мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.
У салатницю викладіть буряк, квасолю, яблуко, кріп, полийте заправкою та акуратно перемішайте.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.
Квасолю можна використовувати консервовану.