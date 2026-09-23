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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
497
Час на прочитання
1 хв

Рецепт салату з буряком і червоною квасолею

Цей недорогий і корисний салат виходить ситним і апетитним.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Салат із буряком та червоною квасолею

Салат із буряком та червоною квасолею / © Credits

Якщо заздалегідь запекти буряк і відварити квасолю, то до вечері ви приготуєте страву за лічені хвилини.

Інгредієнти:

  • буряк — 2 шт.;

  • червона квасоля (відварена) — 1 склянка;

  • яблуко — 1 шт;

  • свіжий кріп.

Для заправки:

  • олія — 2–3 ст. л.;

  • яблучний оцет — 1 ст. л.;

  • мед — 1 ч. л.;

  • мелений чорний перець;

  • сіль.

Приготування:

  1. Буряк помийте, висушіть паперовим рушником, загорніть у фольгу та запікайте за температури 200 градусів 40–50 хвилин до готовності.

  2. Остудіть і натріть на тертці для корейської моркви.

  3. Квасолю залийте холодною водою і залиште на 10–12 годин, потім воду злийте, промийте, викладіть у каструлю, залийте знову холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть 50–60 хвилин.

  4. З квасолі злийте рідину, охолодіть.

  5. Яблуко очистьте від серцевини та наріжте дрібними кубиками.

  6. Кріп подрібніть.

  7. Для заправки змішайте олію, яблучний оцет, мед, додайте мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.

  8. У салатницю викладіть буряк, квасолю, яблуко, кріп, полийте заправкою та акуратно перемішайте.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

  • Квасолю можна використовувати консервовану.

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