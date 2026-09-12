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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
464
Час на прочитання
1 хв

Салат з баклажанами, куркою та помідорами: простий рецепт

Соковиті помідори, ніжне куряче філе, ароматний часник і рум’яні баклажани — цей салат легко може стати фаворитом вашого столу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
170 ккал
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Салат з баклажанами, куркою та помідорами tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Салат з баклажанами, куркою та помідорами / tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Якщо звичні салати вже трохи набридли, саме час додати до меню баклажани. На сторінці Готуємо в Кайф розповіли про простий рецепт ситного салату, який не потребує складних інгредієнтів і чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Поєднання обсмажених баклажанів, курки та свіжих помідорів виходить особливо вдалим, адже овочі додають соковитості, філе робить страву поживною, а часник і петрушка дарують яскравий аромат. Для ніжнішого смаку майонез можна замінити грецьким йогуртом, а за бажанням додати жменю волоських горіхів.

Салат з баклажанами, куркою та помідорами / tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Салат з баклажанами, куркою та помідорами / tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
варене куряче філе
250 г
помідори
2 шт.
часник
2 зубки
майонез або грецький йогурт
2 ст. л.
петрушка
1 невеликий пучок
сіль
чорний перець
волоські горіхи
за бажанням

Приготування

  1. Баклажани наріжте невеликими шматочками, посоліть і залиште на 15–20 хв.

  2. Потім промийте, добре обсушіть і обсмажте на пательні до золотистої скоринки.

  3. Готові баклажани викладіть на паперову серветку, щоб прибрати зайву олію, і залиште охолонути.

  4. У помідорів видаліть середину з насінням, а м’якуш наріжте.

  5. Варене куряче філе також наріжте невеликими шматочками.

  6. З’єднайте курку, помідори, баклажани, подрібнений часник і петрушку.

  7. Якщо любите горіхи, додайте трохи подрібнених волоських.

  8. Заправте салат майонезом або грецьким йогуртом, посоліть і поперчіть на свій смак.

  9. Акуратно перемішайте — і можна подавати.

Рум’яні баклажани додають насиченості, курка робить страву ситною, а помідори врівноважують смак свіжістю.

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