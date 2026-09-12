Салат з баклажанами, куркою та помідорами: простий рецепт

Салат з баклажанами, куркою та помідорами / tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

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Якщо звичні салати вже трохи набридли, саме час додати до меню баклажани. На сторінці Готуємо в Кайф розповіли про простий рецепт ситного салату, який не потребує складних інгредієнтів і чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Поєднання обсмажених баклажанів, курки та свіжих помідорів виходить особливо вдалим, адже овочі додають соковитості, філе робить страву поживною, а часник і петрушка дарують яскравий аромат. Для ніжнішого смаку майонез можна замінити грецьким йогуртом, а за бажанням додати жменю волоських горіхів.

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Салат з баклажанами, куркою та помідорами / tiktok.com/@gotuyemo_v_kayf

Інгредієнти баклажани 2 шт. варене куряче філе 250 г помідори 2 шт. часник 2 зубки майонез або грецький йогурт 2 ст. л. петрушка 1 невеликий пучок сіль чорний перець волоські горіхи за бажанням

Приготування

Баклажани наріжте невеликими шматочками, посоліть і залиште на 15–20 хв. Потім промийте, добре обсушіть і обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Готові баклажани викладіть на паперову серветку, щоб прибрати зайву олію, і залиште охолонути. У помідорів видаліть середину з насінням, а м’якуш наріжте. Варене куряче філе також наріжте невеликими шматочками. З’єднайте курку, помідори, баклажани, подрібнений часник і петрушку. Якщо любите горіхи, додайте трохи подрібнених волоських. Заправте салат майонезом або грецьким йогуртом, посоліть і поперчіть на свій смак. Акуратно перемішайте — і можна подавати.

Рум’яні баклажани додають насиченості, курка робить страву ситною, а помідори врівноважують смак свіжістю.

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