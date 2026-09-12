- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 464
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат з баклажанами, куркою та помідорами: простий рецепт
Соковиті помідори, ніжне куряче філе, ароматний часник і рум’яні баклажани — цей салат легко може стати фаворитом вашого столу.
Якщо звичні салати вже трохи набридли, саме час додати до меню баклажани. На сторінці Готуємо в Кайф розповіли про простий рецепт ситного салату, який не потребує складних інгредієнтів і чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу.
Поєднання обсмажених баклажанів, курки та свіжих помідорів виходить особливо вдалим, адже овочі додають соковитості, філе робить страву поживною, а часник і петрушка дарують яскравий аромат. Для ніжнішого смаку майонез можна замінити грецьким йогуртом, а за бажанням додати жменю волоських горіхів.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- варене куряче філе
- 250 г
- помідори
- 2 шт.
- часник
- 2 зубки
- майонез або грецький йогурт
- 2 ст. л.
- петрушка
- 1 невеликий пучок
- сіль
-
- чорний перець
-
- волоські горіхи
- за бажанням
Приготування
Баклажани наріжте невеликими шматочками, посоліть і залиште на 15–20 хв.
Потім промийте, добре обсушіть і обсмажте на пательні до золотистої скоринки.
Готові баклажани викладіть на паперову серветку, щоб прибрати зайву олію, і залиште охолонути.
У помідорів видаліть середину з насінням, а м’якуш наріжте.
Варене куряче філе також наріжте невеликими шматочками.
З’єднайте курку, помідори, баклажани, подрібнений часник і петрушку.
Якщо любите горіхи, додайте трохи подрібнених волоських.
Заправте салат майонезом або грецьким йогуртом, посоліть і поперчіть на свій смак.
Акуратно перемішайте — і можна подавати.
Рум’яні баклажани додають насиченості, курка робить страву ситною, а помідори врівноважують смак свіжістю.