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У тилу Росії палає: у Самарі горить НПЗ, партизани паралізували військову логістику (фото, відео)
Супутникові знімки підтверджують масштабну пожежу на Куйбишевському НПЗ у Росії.
У Самарській області Росії 23 вересня продовжує горіти Куйбишевський НПЗ, який ЗСУ атакували напередодні. Водночас партизани вночі підпалили чотири релейні шафи на залізниці у Воронезькій області.
Про це повідомили телеграм-канали, «Радіо Свобода» та рух «АТЕШ».
У промзоні Куйбишевського НПЗ у Самарській області, який атакували напередодні вранці, у середу знову палає пожежа. Наразі невідомо, чи пов’язано це з новими «прильотами».
Телеграм-канали опублікували фото з чорним димом у небі над містом.
Своєю чергою «Радіо Свобода» виклала супутникові знімки Куйбишевського НПЗ після української атаки, що сталася 22 вересня. На знімках видно, що горять резервуари з паливом у східній частині підприємства.
Пожежа на Куйбишевському НПЗ в Самарській області (5 фото)
Водночас 23 вересня партизанський рух «АТЕШ» повідомив, що його агенти вивели з ладу чотири релейні шафи на залізничній ділянці у Воронезькій області. Йдеться про райони Воронежа, Нововоронежа, Лисок та Острогозька. Через цю ділянку російські загарбники направляють військові вантажі для своїй підрозділів, які діють Лиманському напрямку.
«Збій у роботі залізничної автоматики та виведення з ладу релейних шаф затримали відправку боєприпасів та інженерного майна до 1-го та 15-го гвардійських та 254-го мотострілецького полків. В результаті російському командуванню довелося екстрено залучати ремонтні бригади та виділяти додаткові ресурси на охорону інфраструктури», — йдеться в заяві «АТЕШ»
Там додали, що порушення логістики стало підтримкою операції «Вівальді», яку проводять Сили оборони України.
Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня Самарську область атакували безпілотники, спричинивши масштабну пожежу на Куйбишевському НПЗ. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішне ураження цього підприємства, а також заводу «Башнефть-УНПЗ» в Уфі, атакованого напередодні. На обох об’єктах виникли пожежі. У Генштабі наголосили, що продукція цих НПЗ використовується для забезпечення потреб російської армії.