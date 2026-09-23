ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
496
Час на прочитання
2 хв

У тилу Росії палає: у Самарі горить НПЗ, партизани паралізували військову логістику (фото, відео)

Супутникові знімки підтверджують масштабну пожежу на Куйбишевському НПЗ у Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа на Куйбишевському НПЗ 23 вересня

Пожежа на Куйбишевському НПЗ 23 вересня / © Exilenova+

У Самарській області Росії 23 вересня продовжує горіти Куйбишевський НПЗ, який ЗСУ атакували напередодні. Водночас партизани вночі підпалили чотири релейні шафи на залізниці у Воронезькій області.

Про це повідомили телеграм-канали, «Радіо Свобода» та рух «АТЕШ».

У промзоні Куйбишевського НПЗ у Самарській області, який атакували напередодні вранці, у середу знову палає пожежа. Наразі невідомо, чи пов’язано це з новими «прильотами».

Телеграм-канали опублікували фото з чорним димом у небі над містом.

Своєю чергою «Радіо Свобода» виклала супутникові знімки Куйбишевського НПЗ після української атаки, що сталася 22 вересня. На знімках видно, що горять резервуари з паливом у східній частині підприємства.

Пожежа на Куйбишевському НПЗ в Самарській області (5 фото)

Пожежа на Куйбишевський НПЗ в Самарі_2 / © Exilenova+

© Exilenova+

Пожежа на Куйбишевський НПЗ в Самарі_1 / © Exilenova+

© Exilenova+

Пожежа на Куйбишевський НПЗ в Самарі_3 / © Exilenova+

© Exilenova+

Пожежа на Куйбишевський НПЗ в Самарі_1 / © Радио Свобода

© Радио Свобода

Пожежа на Куйбишевський НПЗ в Самарі_2 / © Радио Свобода

© Радио Свобода

Водночас 23 вересня партизанський рух «АТЕШ» повідомив, що його агенти вивели з ладу чотири релейні шафи на залізничній ділянці у Воронезькій області. Йдеться про райони Воронежа, Нововоронежа, Лисок та Острогозька. Через цю ділянку російські загарбники направляють військові вантажі для своїй підрозділів, які діють Лиманському напрямку.

«Збій у роботі залізничної автоматики та виведення з ладу релейних шаф затримали відправку боєприпасів та інженерного майна до 1-го та 15-го гвардійських та 254-го мотострілецького полків. В результаті російському командуванню довелося екстрено залучати ремонтні бригади та виділяти додаткові ресурси на охорону інфраструктури», — йдеться в заяві «АТЕШ»

Там додали, що порушення логістики стало підтримкою операції «Вівальді», яку проводять Сили оборони України.

Охоплена вогнем релейна шафа на залізничній ділянці у Воронезькій області / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Охоплена вогнем релейна шафа на залізничній ділянці у Воронезькій області / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Охоплена вогнем релейна шафа на залізничній ділянці у Воронезькій області / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Охоплена вогнем релейна шафа на залізничній ділянці у Воронезькій області / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Охоплена вогнем релейна шафа на залізничній ділянці у Воронезькій області / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Охоплена вогнем релейна шафа на залізничній ділянці у Воронезькій області / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня Самарську область атакували безпілотники, спричинивши масштабну пожежу на Куйбишевському НПЗ. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішне ураження цього підприємства, а також заводу «Башнефть-УНПЗ» в Уфі, атакованого напередодні. На обох об’єктах виникли пожежі. У Генштабі наголосили, що продукція цих НПЗ використовується для забезпечення потреб російської армії.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie