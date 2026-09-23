Вибухи. / © Associated Press

Реклама

Вночі Росія вдарила по Україні безпілотниками - працювали сили ППО, але є наслідки. Водночас зранку 23 вересня масована атака триває. Повітряна тривога лунає в низці областей. Рух ворожих безпілотників фіксують одразу на кількох напрямках.

Що відомо про російську атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Вранішня атака РФ - останні новини

Станом на 07:17 атака тривала. У регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки через загрозу дронів. На той момент БпЛА дрони летіли у напрямку Київщини, також реактивні безпілотники атакували Київ. Зауважимо, у столиці тривога тривала понад дві години — від 05:59 до 08:01.

Реклама

Станом на 08:00 дрони посунули на захід України. Сирени лунають у Волинській, Рівненській і Житомирській областях — у прикордонні з Білоруссю:

реактивний БпЛА на схід Волині, курс на н.п.Колки;

реактивний БпЛА у західній частині Житомирщини, курс західний у напрямку Рівненщини.

Мапа тривог станом на 08:00 середи, 23 вересня.

Вибухи в Сумах

Місцеві медіа після 07:00 повідомляли про вибухи у Сумах. У Сумському районі від 06:11 лунали сирени через безпілотники. Водночас монітори повідомляють, що по обласному центру працює РСЗВ.

Згодом керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що росіяни здійснили обстріл Сум далекобійною зброєю. Постраждала щонайменше одна людина

«Зафіксовано влучання на чотирьох локаціях у Ковпаківському районі міста: дві — у приватному житловому секторі, ще дві — по об’єктах цивільної інфраструктури», — наголосив чиновник.

Реклама

Удари по Києву

У столиці повітряну тривогу оголосили 05:59. Протягом двох годин Київ перебував під атакою дронів. Місцева влада інформує про наслідки у кількох районах. Щонайменше одна людина травмована.

У Дарницькому районі сталося влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури, а також в АЗС.

У Солом’янському районі уламки впали на відкритій території між житловими будинками. Крім того, виникла пожежа на території транспортного підприємства

У Голосіївському районі стався «приліт» в АЗС, а також у складське приміщення.

Реклама

Атака на Полтавську область

Начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що у Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по території одного з приватних промислових підприємств.

«Минулося без постраждалих», — додав чиновник.

Новина доповнюється

Новини партнерів

Новини партнерів