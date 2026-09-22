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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Об’єкт «Нафтогазу» повністю знищено: РФ завдала щонайменше п’ять ударів балістикою

Внаслідок «прильотів» об’єкт зазнав критичних руйнування, а тому його відновлення фактично неможливе.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Ракетний удар.

Ракетний удар. / © Associated Press

Вночі проти 22 вересня російські війська атакували балістичними ракетами об’єкт «Нафтогазу» у Полтавській області. Його було повністю знищено.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об’єкта», — йдеться у повідомленні.

У компанії зауважують, що від 2022-го цей об’єкт уже десятки разів атакувала Росія дронами і ракетами. Його обладнання було виведене з ладу.

Нагадаємо, цієї ночі РФ масовано вдарила по різних містах України. Окупанти запустили 212 ударних БпЛА, а також ракети різних типів. Зокрема, протикорабельні «Онікс» і балістику — С-400, KN-23«Іскандер-М». За даними ПС ЗСУ, основними напрямками удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області

За даними очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, Росія завдала масованого удару по Полтавщині. У Кременчуцькому районі було атаковано промислове підприємство і обʼєкт критичної інфраструктури. У Полтавському районі БпЛА впав на територію приватного агропідприємства.

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