Об’єкт «Нафтогазу» повністю знищено: РФ завдала щонайменше п’ять ударів балістикою

Ракетний удар. / © Associated Press

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Вночі проти 22 вересня російські війська атакували балістичними ракетами об’єкт «Нафтогазу» у Полтавській області. Його було повністю знищено.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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«Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об’єкта», — йдеться у повідомленні.

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У компанії зауважують, що від 2022-го цей об’єкт уже десятки разів атакувала Росія дронами і ракетами. Його обладнання було виведене з ладу.

Нагадаємо, цієї ночі РФ масовано вдарила по різних містах України. Окупанти запустили 212 ударних БпЛА, а також ракети різних типів. Зокрема, протикорабельні «Онікс» і балістику — С-400, KN-23«Іскандер-М». За даними ПС ЗСУ, основними напрямками удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області

За даними очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, Росія завдала масованого удару по Полтавщині. У Кременчуцькому районі було атаковано промислове підприємство і обʼєкт критичної інфраструктури. У Полтавському районі БпЛА впав на територію приватного агропідприємства.

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