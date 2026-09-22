"Від 20 тис. доларів": Відомий шоумен розкрив точні суми захмарний гонорарів українських зірок

Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

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Український шоумен Дядя Жора розкрив актуальні гонорари українських артистів, розповів про відновлення івент-сфери та назвав співачку, на яку нині особливо високий попит.

За словами ведучого, ціни на виступи українських артистів суттєво відрізняються залежно від їхньої популярності. Найдорожче коштують зірки першого ешелону. Водночас молоді виконавці також можуть швидко підняти свої розцінки після успішного релізу. Дядя Жора зазначає, що популярність пісень безпосередньо впливає на кількість запитів від організаторів. Стандартний виступ на приватному заході зазвичай триває близько 45 хвилин. Втім, тривалість сету може бути іншою — залежно від артиста та формату події.

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«Плюс-мінус так само. Якщо в середньому говорити, щоб не конкретизувати кожного, топи — це 20 тис. доларів плюс», — зазначив Дядя Жора в інтерв’ю Blick.ua.

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Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

Шоумен уточнив, що артисти, яких умовно можна назвати другим ешелоном, нині беруть близько 10 тисяч доларів і вище. Для початківців суми стартують приблизно від 3 тисяч доларів. При цьому ще нещодавно молодий виконавець міг отримувати близько 1500 доларів за виступ, однак після появи хіта його гонорар здатен зрости до 3–4 тисяч доларів.

«Початківці — це 3 тис. доларів плюс», — розповів Дядя Жора.

Окремо шоумен розповів про зміни на ринку після початку повномасштабної війни. Спочатку івент-сфера практично завмерла, однак поступово почала оживати завдяки благодійним подіям. Згодом відновилися весілля, дні народження та інші приватні святкування, хоча багато заходів тепер мають скромніший формат.

Найбільше уваги останнім часом, за словами Дяді Жори, отримує Альона Омаргалієва. Після низки популярних пісень співачку дедалі частіше хочуть бачити на весіллях, фестивалях і масштабних заходах. Особливо активним попит на неї стає в літній сезон.

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Альона Омаргалієва

Нагадаємо, нещодавно дружина Дяді Жори зі сльозами розповіла про «приліт» біля будинку у Києві. Зіркова родина опинилася в епіцентрі атаки РФ.

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