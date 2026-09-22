Пенсії будуть: Україна отримала $841 млн від Світового банку

Долари / © Associated Press

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Україна залучила 841 млн дол. від Світового банку за підтримки уряду Канади. Ці кошти спрямують на фінансування пенсійних виплат із державного бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Отримані 841 млн дол. від Світового банку під гарантії канадського уряду Україна спрямує на компенсацію видатків держбюджету, зокрема на пенсії.

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Фінансування надійшло в межах проєкту PEACE in Ukraine відповідно до домовленостей, досягнутих у вересні. Загальна сума проєкту наразі становить 54,3 млрд дол.

Корецький зазначив, що PEACE in Ukraine є найбільшим інвестиційним проєктом в історії Світового банку та одним із важливих інструментів підтримки фінансової стійкості України.

«Дякую Уряду Канади та Світовому банку за важливу і своєчасну допомогу Україні в умовах значного дефіциту бюджету», — написав прем’єр-міністр.

Дефіцит бюджету в Україні — що відомо

Нагадаємо, 15 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати сім критично важливих законопроєктів для покриття дефіциту держбюджету та залучення мільярдів доларів від партнерів. Глава держави зазначав, що ці рішення є складними й непопулярними, але необхідними для забезпечення оборони та стійкості України.

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Зауважимо, Мінфін України зупинив фінансування капітальних видатків (зокрема будівництво укриттів та енергозахисту) через брак грошей: війна коштує 190 млн дол. на день, а непокрита потреба держбюджету становить десятки мільярдів доларів. Міжнародна допомога затримується через затягування Верховною Радою реформ, зокрема оподаткування посилок.

Міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що без грошей ЄС і МВФ уряд буде змушений вдатися до друку гривні, що призведе до девальвації та інфляції.

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