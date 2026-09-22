Пенсии будут: Украина получила $841 млн от Всемирного банка

Доллары / © Associated Press

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Украина привлекла 841 млн дол. от Всемирного банка при поддержке правительства Канады. Эти средства будут направлены на финансирование пенсионных выплат из государственного бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Полученные 841 млн дол. от Всемирного банка под гарантии канадского правительства Украина направит на компенсацию расходов госбюджета, в том числе на пенсии.

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Финансирование поступило в рамках проекта PEACE in Ukraine в соответствии с договоренностями, достигнутыми в сентябре. Общая сумма проекта составляет 54,3 млрд дол.

Корецкий отметил, что PEACE in Ukraine является крупнейшим инвестиционным проектом в истории Всемирного банка и одним из важнейших инструментов поддержки финансовой устойчивости Украины.

«Благодарю Правительство Канады и Всемирного банка за важную и своевременную помощь Украине в условиях значительного дефицита бюджета», — написал премьер-министр.

Дефицит бюджета в Украине — что известно

Напомним, 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать семь критически важных законопроектов для покрытия дефицита госбюджета и привлечения миллиардов долларов от партнеров. Глава государства отмечал, что эти решения сложны и непопулярны, но необходимы для обеспечения обороны и стойкости Украины.

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Заметим, Минфин Украины остановил финансирование капитальных расходов (в том числе строительство укрытий и энергозащиты) из-за нехватки денег: война стоит 190 млн дол. в день, а непокрытая потребность госбюджета составляет десятки миллиардов долларов. Международная помощь задерживается из-за затягивания Верховной Радой реформ, в частности, налогообложения посылок.

Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что без денег ЕС и МВФ правительство будет вынуждено прибегнуть к печати гривны, что приведет к девальвации и инфляции.

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