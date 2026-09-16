Бюджет Украины трещит по швам: Корецкий призвал Раду к непопулярному шагу

Бюджет Украины оказался под давлением / © Getty Images

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Украина предстала перед угрозой масштабного урезания истощенного войной бюджета, если законодатели не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов западной помощи в преддверии зимы. Это подчеркивает премьер-министр страны Сергей Корецкий.

Об этом пишет Bloomberg.

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Корецкий предупредил об угрозе урезания бюджета Украины

Тупик в парламенте, который длится уже несколько месяцев, привел к задержке поступления около 4 миллиардов долларов от Европейского Союза, которые должны были поступить в третьем квартале. В своей публикации Корецкий описал ситуацию как близкую к критической.

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Риск финансового дефицита стал первым испытанием для Корецкого — бывшего руководителя энергетического сектора, которого Зеленский назначил два месяца назад, чтобы подготовить страну к зиме. Она может оказаться самой тяжелой с начала полномасштабной войны.

Сопротивление нардепов относительно реформ, принятие которых требуют главные доноры Украины — ЕС и Международный валютный фонд, возникло после того, как Киев признал наличие дополнительной дыры в оборонном бюджете на сумму 27 миллиардов долларов из-за роста расходов на войну.

«Я вижу в этом непонимание масштабов проблемы. Этот бюджет не резиновый. Поэтому хочу сказать вам заранее: нет. Надо голосовать. Нужно двигаться вперед», — говорит Корецкий.

В то же время глава правительства призвал международных партнеров уменьшить финансовую неопределенность путем взятия средне- и долгосрочных денежных обязательств перед Украиной.

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Владимир Зеленский отдельно обратился к ЕС с просьбой ускорить выплаты в пределах кредита на 90 миллиардов евро, заложенного на следующий год, из-за нарастающих бюджетных трудностей. У западных союзников эта просьба вызвала удивление.

По словам Корецкого, Украине сейчас часто приходится тратить дорогие ракеты для сбивания российских «Шахедов». Это одна из причин, почему счет за полномасштабную войну, которая продолжается уже пятый год, продолжает расти.

«Если перехватчик стоит десятки тысяч, то сейчас он стоит сотни тысяч, а возможно, и миллион», — отметил он.

Наиболее спорное требование касается введения налога на добавленную стоимость для дешевых заграничных посылок. Критики утверждают, что это существенно не увеличит поступления в бюджет, но усилит нагрузку на украинцев, многим из которых эти посылки необходимы.

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Корецкий защищает эту инициативу, утверждая, что текущие условия дают иностранным производителям нечестное преимущество. Правительство повторно подало законопроект о посылках и призвало депутатов принять его как можно скорее.

Сергей Корецкий — новичок в политике, который провел большую часть карьеры в частной нефтяной отрасли. В июле он сменил Юлию Свириденко в должности премьера. Перед этим возглавлял государственные компании ПАО «Укрнафта» и НАК «Нафтогаз України».

Правительство Корецкого планирует существенно увеличить количество «пунктов несокрушимости» — мобильных центров помощи и ремонтных бригад по всей стране. План на зиму также предусматривает привлечение иностранных аварийных специалистов по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

«Каждый из наших партнеров мог бы направить сюда специализированную технику, оборудование и персонал, чтобы помочь как можно быстрее восстановить и перезапустить поврежденные объекты или реагировать на эти атаки», — подчеркнул Корецкий.

Эта зима станет проверкой как для начинающего премьера, так и для его команды. На вопрос о главной цели правительства он ответил: «Выстоять».

Бюджет на 2027 год: что известно

Напомним, Министерство финансов Украины опубликовало проект государственного бюджета на 2027 год с рекордной суммой расходов в 7,272 трлн грн и доходами 5,648 трлн грн.

Дефицит в 1,6 трлн грн и потребность в $52,6 млрд международной помощи правительство планирует покрывать из внутренних и внешних заимствований. Наибольшая часть расходов (43,8% ВВП, или 4,9 трлн грн) заложена на безопасность и оборону. Проект основан на прогнозах инфляции в 8%, средней зарплаты 34,4 тыс. грн и курса 47,1 грн за доллар.

Для покрытия расходов рассматривается повышение ставки НДС с 20% до 21% и рост акциза на топливо, что может привести к увеличению цен на товары и услуги. В то же время, в проекте предусмотрено увеличение финансирования образования (до 328,5 млрд грн), медицины (до 292,5 млрд грн), социальной сферы (540,3 млрд грн, в том числе расходы на Пенсионный фонд, поддержку ВПЛ и жилищные программы) и частичное восстановление Дорожного фонда на уровне 52,8 млрд грн.

Главным риском документа остается высокая зависимость от международной поддержки и заимствований на фоне роста налоговой нагрузки. Поскольку повышение НДС требует отдельных законов, а сам проект бюджета еще предстоит пройти рассмотрение в парламенте, зафиксированные показатели не окончательны.

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