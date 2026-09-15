Рада уволила генпрокурора Кравченко после скандалов: во что «влип» и в чем подозревают чиновника

Рада уволила генпрокурора Кравченко с должности

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Сегодня, 15 сентября, Верховная Рада Украины по представлению президента Владимира Зеленского проголосовала за увольнение генерального прокурора Украины Руслана Кравченко со своей должности. «За» соответствующее решение проголосовали 317 депутатов.

ТСН рассказывает, что стало причиной громкого увольнения и в чем могут подозревать экс-генпрокурора Руслана Кравченко.

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Генпрокурора Кравченко уволили с должности: что известно

15 сентября Верховная Рада Украины провела голосование за увольнение главы Генеральной прокуратуры Украины Руслана Кравченко.

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Решение поддержали 317 народных депутатов.

Громкое увольнение произошло на фоне скандалов, произошедших в течение последней недели. В частности, из-за возможного участия экс-генпрокурора в крышевании мошеннических колл-центров, а также после объявления войны Кравченко главе НАБУ Семену Кривоносу.

На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду немедленно уволить Кравченко с должности.

За что уволили Кравченко: дело «Карфаген»

Недавно в Украине развернулся резонансный антикоррупционный скандал вокруг спецоперации НАБУ и САП «Карфаген» по поводу «крышевания» мошеннических колл-центров и отмывания миллионного состояния. Главный фокус расследования сместился на должностных лиц Офиса Генерального прокурора и лично главу ведомства Руслана Кравченко, чье близкое доверенное лицо оказалось ключевым организатором схемы.

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По данным следствия, группировку возглавил заместитель начальника департамента ОГП Сергей Кропива (фигурант «Канцлер»), который контролировал рынок «офисов» и систематически получал проценты за их прикрытие. На опубликованных материалах прослушек «Канцлер» неоднократно упоминает своего руководителя по отчеству — «Андреевич», что стало основанием считать Руслана Андреевича Кравченко вероятным причастным к функционированию этой преступной сети.

Во время заседаний Высшего антикоррупционного суда прокуроры САП прямо назвали Кропиву «правой рукой» и доверенным лицом Кравченко. Следствие зафиксировало, что Кропива курировал ремонт в элитном доме генпрокурора в Козине, общаясь с прорабом, помогал с изготовлением визы в США для его супруги и даже организовывал празднование дня рождения Кравченко в Мадриде.

В рамках спецоперации детективы НАБУ провели обыски непосредственно в служебных помещениях Кравченко и его заместителей. Сам глава ОГП сперва отрицал намерение покидать должность самостоятельно, отмечая, что будет действовать только в рамках законных процедур, и издал приказ об отстранении от работы семерых сотрудников ведомства, причастных к материалам дела.

Сам Кравченко категорически отвергает любую причастность к «крышеванию» колл-центров, вымогательству взяток или незаконному обогащению. Комментируя данные о ремонте, он заявил, что здание площадью 280 кв. м в Козине его семья арендует с мая 2026 года, а разговоры касались только бытовой настройки оборудования.

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Несмотря на публичную защиту своей позиции, вечером 7 сентября после срочной встречи с президентом Владимиром Зеленским Руслан Кравченко сообщил о своей отставке. Он назвал это решение «сознательным и политическим шагом».

Отставка Кравченко стала непосредственным следствием того, что в материалах прослушиваний и схемах легализации теневых прибылей «Карфагена» фигурировало его ближайшее окружение. Хотя само должностное лицо вины не признает, упоминания о его частных бытовых поручениях подчиненным и масштабе злоупотреблений в ОГП сделали его дальнейшее пребывание во главе системы процессуально и политически невозможным.

Следствие продолжается, а сам Кравченко остается под прицелом антикоррупционных органов. Детективы НАБУ продолжают изучать изъятые во время обысков документы, расшифровки телефонных разговоров и финансовые потоки фигурантов, чтобы установить процессуальный статус бывшего генпрокурора и окончательную степень его вовлеченности в преступную организацию.

После разоблачения схемы с ближайшим окружением, Кравченко срочно уехал за границу якобы в командировку и начал атаковать руководителя НАБУ делом 12-летней давности.

Война Кравченко против Кривоноса: подробности

Напомним, в Украине развернулся беспрецедентный конфликт между силовыми и антикоррупционными ведомствами. Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу о подделке документов и фиктивном усыновлении. Кроме этого, он сообщил о подозрении близкому лицу главы САП Александра Клименко и заявил о длительном давлении.

В ответ президент Владимир Зеленский призвал парламент безотлагательно уволить Кравченко, а впоследствии подписал указ о его отстранении. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада будет голосовать за отставку 15 сентября. Руководство Офиса Президента и представители Еврокомиссии отметили, что этот публичный скандал вредит международному имиджу Украины.

Сам Кравченко подтвердил, что выехал в командировку во Францию, чтобы проинформировать международных партнеров о состоянии дел в системе. В то же время, руководители НАБУ и САП назвали объявленные обвинения «телеграмм-подозрением» и отметили, что никаких официальных процессуальных документов Кривонос не получал.

Опубликованные Кравченко материалы свидетельствуют, что ОГП расследует производство, зарегистрированное еще в 2014 году. Оно касается возможного взяточничества и подделки документов, а также событий 2009 года, когда Кривонос мог избежать наказания за подкуп избирателей из-за наличия несовершеннолетнего ребенка, что прокуроры считают фиктивным.

Публичная атака генпрокурора совпала с проведением масштабного расследования НАБУ и САП под названием «Карфаген». Дело касается возможного крышевания работниками ОГП незаконных колл-центров, а ближайшее окружение Кравченко в этом производстве уже находится под стражей.

Впоследствии Кравченко опубликовал вторую часть видео под названием «Операция „Янус“». В нем говорится о событиях 2014 года в Обуховском районе, где Кривонос, возглавляя регистрационную службу, якобы требовал неправомерную выгоду за бесплатное выделение земельного участка.

Во время совместного брифинга руководители НАБУ и САП опровергли заявления об изъятии процессуальных документов из ОГП, объяснив, что речь шла только об отдельной справке со списком детективов. Семен Кривонос заверил, что бюро работает исключительно в правовом поле, не участвует в политических играх, а правоохранители полностью контролируют ситуацию с фигурантами дела.

Примечательно, что Кравченко активизировался с подозрениями и публикацией видео-разоблачений только после того, как НАБУ и САП заявили о вероятном участии генпрокурора в коррупционных схемах и крышевании колл-центров.

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