В ОГП подтвердили поездку Кравченко за границу: зачем генпрокурор отправился во Францию

Руслан Кравченко

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В пресс-службе Офиса генерального прокурора подтвердили, что Руслан Кравченко уехал в командировку во Францию. Он продлится пять дней — с 13 сентября.

Об этом в ОГП сообщили в комментарии Радио Свобода.

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«Командировка Кравченко во Францию продлится пять дней с 13 сентября, он будет участвовать в слушании Парламентской сети ПАСЕ», — отметили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что Кравченко сам оформил себе пятидневную командировку в Париж.

Командировка на фоне возможной отставки

Поездка Кравченко проходит на фоне представления президента Владимира Зеленского в Верховную Раду о его освобождении от должности генерального прокурора.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже поддержал отставку Кравченко. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, голосование в парламенте запланировано на 15 сентября.

Накануне Кравченко также заявил, что подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. По его словам, речь идет о статьях по подделке документов и получению взятки должностным лицом в большом размере.

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В НАБУ заявили, что по состоянию на утро понедельника Кривоносу официально не вручали никакого подозрения, а саму ситуацию назвали «атакой на независимые антикоррупционные органы».

Все это происходит на фоне расследования НАБУ по возможной коррупции в Офисе генерального прокурора.

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