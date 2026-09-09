"Карфаген" перекроил Офис генпрокурора: кто уже лишился должности и кто может заменить Кравченко

Офис генерального прокурора

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Масштабная спецоперация Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной прокуратуры (САП) «Карфаген» по раскрытию схемы «крышевания» мошеннических колл-центров должностными лицами Офиса генерального прокурора (ОГП) спровоцировала громкий кадровый переворот в правоохранительной системе.

На фоне громкого скандала генеральный прокурор Руслан Кравченко подал в отставку, а ряд высокопоставленных чиновников были отстранены от должности и уволены.

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ТСН.ua выяснял, как громкое расследование повлияло на кадровый состав ведомства: кто уже лишился должностей, кого еще могут уволить и кто является главными кандидатами на пост нового главы Офиса генерального прокурора.

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Кто уже лишился должности в Офисе генерального прокурора

Одного из фигурантов дела — Сергея Кропиву, занимавшего должность руководителя кибердепартамента ОГП, отстранили от должности, а впоследствии уволили. Об этом 6 сентября сообщил бывший генпрокурор Руслан Кравченко.

В то же время 7 сентября Кравченко подал в отставку, поскольку его имя могло косвенно или прямо фигурировать в этом деле. При этом он назвал свое решение об уходе «политическим».

На фоне расследования дела «Карфаген» и после обнародования записей НАБУ и САП трое прокуроров лишились своих должностей. Как сообщают источники «РБК-Украина», это первый заместитель генерального прокурора Украины Мария Вдовиченко, Виктория Дидич (работала в одном из отделов Черкасской областной прокуратуры) и Максим Штомпель (с апреля этого года занимал должность заместителя руководителя областной прокуратуры), которые занимали должности в Черкасской областной прокуратуре.

Вдовиченко сама написала заявление об увольнении. По данным издания «Главком», 8 сентября был последним днем ее работы в должности заместителя генерального прокурора.

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Первый заместитель генерального прокурора Украины Мария Вдовиченко

В свою очередь, Дидич и Штомпель были уволены в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры.

Виктория Дидич. ФОТО: Черкасская областная прокуратура/Facebook

Максим Штомпель. ФОТО: Максим Штомпель/Facebook

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали, что Вдовиченко, вероятно, фигурирует в обнародованных записях НАБУ и САП, а Виктория Дидич является сестрой Сергея Кропивы.

В деле также фигурирует супруг Дидич — Александр, в отношении которого Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения.

Кого могут уволить в связи с расследованием дела «Карфаген»

После обнародования записей НАБУ в Офисе генерального прокурора были назначены служебные расследования и проверки на полиграфе. Как сообщил бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко в понедельник, 7 сентября, семь прокуроров из разных департаментов Офиса генерального прокурора могут быть уволены, пишет «Украинская правда».

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«Что касается государственных служащих, то там процедура увольнения проще. Что касается прокуроров, то их можно отстранять от должности только по решению КДКП, поэтому сейчас готовят представление в КДКП. Речь идет о семи прокурорах», — отметил Кравченко.

Кроме того, специалисты будут проверять, не причастны ли сотрудники прокуратуры к правонарушениям. По итогам таких проверок будет принято решение о том, останутся ли они работать в Офисе генерального прокурора.

В среду, 9 сентября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в главном управлении Государственной налоговой службы в Тернопольской области, сообщает «Суспільне».

По информации издания «20 хвилин», глава областной налоговой службы Ольга Лищинская может фигурировать в деле «Карфаген», которое касается «крышевания» колл-центров сотрудниками генпрокуратуры, однако журналисты отмечают, что эта информация пока не подтверждена.

Кто может возглавить Офис генерального прокурора после Кравченко

Среди возможных кандидатов на должность временного руководителя Офиса генерального прокурора может быть Алексей Хоменко, сообщает «Главком».

Согласно действующему законодательству, обязанности генерального прокурора исполняет его первый заместитель или один из заместителей. Однако, как отмечалось выше, Мария Вдовиченко уже не работает в ОГП. Источники издания отмечают, что Руслан Кравченко перед уходом с должности может возложить эти функции именно на Хоменко, у которого уже был подобный опыт в 2024–2025 годах после отставки Андрея Костина.

Алексей Хоменко / © Офис Генерального прокурора

В Telegram-каналах распространяется информация о том, что вероятным кандидатом на должность руководителя ОГП может стать бывший глава СБУ — Василий Малюк. Как отмечается, пока этот вопрос лишь обсуждается.

В свою очередь народный депутат Марьяна Безуглая отмечает, что Хоменко тесно связан с заместителем главы Офиса президента Украины, который курирует правоохранительный и силовой блоки.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая / © Facebook Марьяны Безуглой

«Всем, кто лоббирует Алексея Хоменко, первого заместителя генерального прокурора: ведь это человек, тесно связанный с Татаровым, являлся одним из кандидатов, которых тот продвигал на должность генпрокурора! Вы за то, чтобы Татаров вернул себе ручной контроль над генпрокуратурой? Ну как знаете», — написала Безуглая в соцсетях.

Когда может быть назначен новый руководитель ОГП

Назначение постоянного руководителя может затянуться. Как рассказал народный депутат Владимир Ватрас в комментарии «Главкому», хотя практика исполнения обязанностей является распространенной, поиск квалифицированной и достойной кандидатуры на эту должность требует времени из-за высоких требований и широкого круга полномочий.

«На сегодняшний день нет назначенного главы Службы безопасности, а есть временный исполняющий обязанности (речь идет об Александре Покладе — Ред.). Недавно в течение короткого периода времени были в.и.о. министра иностранных дел (19 августа Верховная Рада поддержала назначение Андрея Сибиги главой МИД — «Главком») и в.и.о. министра обороны (19 августа парламент назначил Евгения Хмару министром обороны — «Главком»). Законодательство предусматривает такие случаи. На мой взгляд, это не совсем правильная практика в отношении назначений с приставкой «и.о.». Но вы же понимаете: нужно найти профессионала, достойного человека. Генеральный прокурор — это должность, которая должна служить примером эффективной работы правоведа, юриста. И у него там очень много конституционных полномочий, в том числе привлечение к уголовной ответственности высших должностных лиц», — подчеркнул Ватрас.

Первый заместитель председателя комитета по правоохранительной деятельности ВР Андрей Осадчук в интервью «Radio NV» прокомментировал увольнение генерального прокурора и борьбу с мошенническими колл-центрами. Депутат подчеркнул, что закон предоставляет все рычаги для пресечения преступности, но реакция была избирательной.

«Если мы с вами правильно понимаем то, что слышим на записях «Карфагена», о чем там вообще идет речь? Одни колл-центры, которые не свои, закрывали, возбуждали уголовные дела, арестовывали, а другие, которые, так сказать, свои, прекрасно работали», — отметил он, добавив, что у силовиков есть все ресурсы для пресечения этой деятельности.

Осадчук выразил надежду, что огласка изменит ситуацию, ведь речь идет об «организованной преступности, в структуре которой по управлению преступной деятельностью были представители правоохранительных органов самого высокого уровня».

Напомним, 7 сентября Высший антикоррупционный суд взял под стражу 24-летнюю Елизавету Ивахненко, подозреваемую в деле «Карфаген», с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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