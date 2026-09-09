Известного украинского футболиста, который играл в России, мобилизовали в Нацгвардию

Виталий Балашов / © ФК Висла Краков

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Бывшего вингера одесского "Черноморца" Виталия Балашова мобилизовали в Национальную гвардию Украины.

Об этом сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 35-летний футболист в один из дней попал в поле зрения представителей ТЦК в Одессе. Сейчас он служит в 11-й бригаде Национальной гвардии Украины.

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Балашов является воспитанником "Черноморца" и находился в системе одесского клуба с 2008 по 2015 год.

Именно Балашов 19 ноября 2011 года забил первый исторический гол на новом стадионе "Черноморец" в Одессе, реализовав пенальти в матче с "Карпатами".

Также он играл за "Говерлу" (2013) и "Олимпик" (2018-2020), польскую "Вислу" (2016), молдавский "Милсами" (2017), белорусскую "Ислоч" (2017-2018), российский "Тамбов" (2020), а также казахстанские "Шахтер" из Караганды (2021), "Актобе" (2021-2022) и "Туран" (2023).

В последнее время Балашов выступал на любительском уровне за "Энергетик" из Теплодара, поскольку не смог трудоустроиться в профессиональном футболе.

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Ранее сообщалось, что бывшего футболиста "Шахтера" мобилизовали в ВСУ.

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