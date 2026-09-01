Бывшего чемпиона мира по боксу мобилизовали в ВСУ — его жена эмоционально отреагировала

Евгений Хитров / © instagram.com/real_khytrov/

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Бывшего украинского боксера Евгения Хитрова мобилизовали в ВСУ.

Об этом сообщил Instagram-паблик Boxing Mechanism.

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"Что хочу сказать — что-то да и будет, б***ь. Это что-то новенькое", — сказал 38-летний Хитров на распространенном видео, где он одет в военную форму.

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Репост видео из паблика появился и на странице самого боксера.

Также в Сети появилось видео с комментарием жены Хитрова, репост которого тоже есть на странице боксера.

"Да, в Instagram началась истерика. Давайте тихо, выдыхаем. Я вам всем 18 августа сказала, что в день его рождения полиция его остановила и отвезла в ТЦК.

Знаете, что обидно? То, что он с 13 лет по всему миру поднимал флаг нашей страны, представлял ее. А его забрали каким-то дурацким образом, мол: "Ой, у вас день рождения, вы, наверное, пьяны". Он говорит: "Я не пьян, я спортсмен". "Ну давайте, давайте поедем, подышим в трубку". И какую-то чушь начали рассказывать.

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Я не хочу углубляться в подробности. Вы все знаете, что у нас происходит в стране. Вы все знаете, что можно решить, а что — нет.

Сказать, что я плачу две недели — это ничего не сказать. Он у меня сильный, он у меня самый сильный, самый лучший, и ничего не боится. Надо — значит, надо.

Просто мне досадно. Обидно, что наша полиция не знает в лицо своих спортсменов, не знает тех людей, которые что-то делали в этой войне, сколько он потратил сил, времени и денег на волонтерство, на лекарства. Вы все это видели и знали", — сказала Хитрова.

Хитров становился чемпионом мира в среднем весе по версии Североамериканской боксерской федерации (NABF) и чемпионом США во втором среднем весе по версии WBC. В 2011 году он завоевал "золото" чемпионата мира среди любителей, а в 2013-м стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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Также Хитров был участником Олимпиады-2012, где в 1/8 финала потерпел очень спорное поражение от британца Энтони Огого. Украинец дважды отправлял соперника в нокдаун и по сумме трех раундов общий счет был ничейным (18:18), но судьи отдали победу местному боксеру.

Хитров закончил профессиональную карьеру в 2019 году, одержав 20 побед (17 — нокаутом) и потерпев два поражения. В последнем бою он победил техническим нокаутом в третьем раунде ганского боксера Эрнеста Амузу.

В прошлом году Хитрова задержали в Кривом Роге. Ему предъявили обвинения в системном хищении имущества с сельхозпредприятий.

Ранее сообщалось, что вратаря сборной Украины по хоккею мобилизовали в ВСУ.

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