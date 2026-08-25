- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 757
- Время на прочтение
- 2 мин
Мобилизированный экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" сыграл в Кубке Украины — как это объяснили
Артур Рудько совмещает футбольную карьеру со службой в рядах ВСУ.
Бывший вратарь киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Артур Рудько, которого в прошлом году задержали при попытке незаконного пересечения границы, сыграл за одесский любительский клуб "To4ka" против "Эпицентра" (1:2) в матче 1/32 финала Кубка Украины по футболу.
Президент клуба "To4ka" Филипп Топал в комментарии Tribuna.com рассказал, что 34-летний голкипер был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, а командование отпускает его на матчи.
За попытку незаконного пересечения границы Артура оштрафовали на 13 600 гривен. Незадолго до попытки пересечения границы вратарь был мобилизован. После задержания вблизи границы его направили в один из учебных центров ВСУ, где он проходил базовую военную подготовку.
"Рудько служит в ВСУ. У меня знакомый — это его старший, он в Подольске. Вообще это очень важный момент. Он служит в ВСУ, и мы просто договорились с руководством, что его будут отпускать на матчи в легкий отпуск.
Его "Черноморец" не мог взять. Григорчук позавчера звонил, спрашивал: "Как это он в "To4ka" играет, а мы его не могли подписать?". Ну, вот так. А у нас он будет играть. Он служит, он находится в Нацгвардии ВСУ. Просто мы в хороших отношениях с его руководством, не буду говорить, кто там через кого. Дело в том, что мы просто любим футбол, мы живем футболом", — сказал Топал.
Рудько является воспитанником "Динамо", в составе которого выиграл УПЛ (2015/16), два Кубка (2013/14, 2014/15) и три Суперкубка Украины (2016, 2018, 2019). Также он стал чемпионом страны и обладателем национального Кубка с "Шахтером" в сезоне-2023/24.
Кроме того, Рудько играл за "Говерлу", "Металлист", "Черноморец", кипрский "Пафос" и польский "Лех". В активе голкипера есть выступления за юношеские и молодежные сборные Украины всех возрастов.
Ранее сообщалось, что в ряды ВСУ мобилизовали еще одного бывшего футболиста "Шахтера".