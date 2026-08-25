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Украина передала Британии секретные разведданные: как это будет работать против РФ
Украинские данные с поля боя могут помочь Британии противодействовать российскому шпионажу и диверсиям. Речь идет о платформе Avengers, которая обрабатывает информацию из тысяч камер и сенсоров.
Украина передала Великобритании «золотую жилу» секретной боевой разведки. Об этом стало известно во время визита премьер-министра Энди Бернема в Киев в понедельник, где он провел заседание «Коалиции желающих» и пообещал неизменность британской поддержки.
Об этом сообщает Independent.
Великобритания получила доступ к базе данных Avengers Labs
Как отметили на Даунинг-стрит, Владимир Зеленский передал Министерству обороны Великобритании настоящую «золотую жилу» разведывательных данных с поля боя, которая поможет защитить британские базы от российских шпионов.
Платформа «Avengers» обрабатывает реальные данные и аналитику с миллионов объектов — от танков и артиллерии до систем ПВО и дронов, которые фиксируются тысячами камер и сенсоров на украинском фронте. Полученная информация передается в лабораторию Avengers Lab для обучения новых моделей искусственного интеллекта.
В рамках первого эпизода сотрудничества ИИ-сенсоры усилят защиту военных баз от вражеских агентов, тогда как второй проект предполагает совместную разработку энергоэффективных ИИ-чипов для работы в сложных условиях.
В будущем эту технологию планируют адаптировать для охраны аэропортов, тюрем, железных дорог и энергообъектов.
Поскольку в прошлом году авиабаза Королевских ВВС Бриз-Нортон пострадала от нападения, вероятно, движения Palestine Action, британские базы нуждались в усиленной защите от шпионов и диверсантов.
Выступая возле Софийского собора в Киеве Энди Бернем заявил, что Великобритания не отступит перед угрозами со стороны России. Он высоко оценил устойчивость украинцев и назвал Украину защитником Европы, а не бременем.
«Моя нация держала огонь европейской свободы в 20-м веке, вы держите этот огонь в 21-м», — добавил Бернем.
Британия разрешила Украине производить ракеты Storm Shadow
Напомним, Великобритания одобрила запрос Украины на налаживание собственного производства дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом заявил британский премьер-министр Энди Бернем на заседании «Коалиции желающих» в Киеве, отметив, что британская и французская промышленность теперь будут работать совместно с Украиной над развитием этого потенциала.
Бернем подчеркнул важность поддержки Украины перед зимой в условиях российского террора и отметил необходимость максимального задействования и пополнения систем ПВО, давления из-за санкций и развития украинских дальнобойных возможностей.
Кроме того, он призвал британскую промышленность присоединиться к проекту «Фрея», который направлен на создание более доступной альтернативы американским ЗРК Patriot для перехвата баллистических ракет.