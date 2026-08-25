Україна передала Британії секретні розвіддані: як це працюватиме проти РФ

Україна передала Британії секретні розвіддані / © Офіс президента України

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Україна передала Британії «золоту жилу» секретної бойової розвідки. Про це стало відомо під час візиту прем’єр-міністра Енді Бернема до Києва у понеділок, де він провів засідання «коаліції охочих» та пообіцяв незмінність британської підтримки.

Про це повідомляє Independent.

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Велика Британія отримала доступ до бази даних Avengers Labs

Як зазначили на Даунінг-стріт, Володимир Зеленський передав Міністерству оборони Великої Британії справжню «золоту жилу» розвідувальних даних із поля бою, яка має допомогти захистити британські бази від російських шпигунів.

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Платформа «Avengers» обробляє реальні дані та аналітику щодо мільйонів об’єктів — від танків і артилерії до систем ПВО та дронів, які фіксуються тисячами камер і сенсорів на українському фронті. Отримана інформація передається до лабораторії Avengers Lab для тренування нових моделей штучного інтелекту.

У межах першого епізоду співпраці ШІ-сенсори посилять захист військових баз від ворожих агентів, тоді як другий проєкт передбачає спільну розробку енергоефективних ШІ-чипів для роботи в складних умовах.

У майбутньому цю технологію планують адаптувати для охорони аеропортів, в’язниць, залізниць та енергооб’єктів.

Оскільки торік авіабаза Королівських ВПС Бріз-Нортон постраждала від нападу, ймовірно, руху Palestine Action, британські бази потребували посиленого захисту від шпигунів та диверсантів.

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Під час виступу біля Софійського собору в Києві Енді Бернем заявив, що Велика Британія не відступить перед загрозами з боку Росії. Він високо оцінив стійкість українців і назвав Україну захисником Європи, а не тягарем.

«Моя нація тримала вогонь європейської свободи у 20-му столітті, ви тримаєте цей вогонь у 21-му», — додав Бернем.

Британія дозволила Україні виготовляти ракети Storm Shadow

Нагадаємо, Велика Британія схвалила запит України на налагодження власного виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це заявив британський прем’єр-міністр Енді Бернем на засіданні «Коаліції охочих» у Києві, зазначивши, що британська та французька промисловість тепер працюватимуть спільно з Україною над розвитком цього потенціалу.

Бернем підкреслив важливість підтримки України перед зимою в умовах російського терору та наголосив на потребі максимального задіяння й поповнення систем ППО, тиску через санкції та розвитку українських далекобійних можливостей.

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Крім того, він закликав британську промисловість долучитися до проєкту «Фрея», який спрямований на створення доступнішої альтернативи американським ЗРК Patriot для перехоплення балістичних ракет.

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