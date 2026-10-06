Тепло чи сильні морози?: синоптик озвучив прогноз на зиму

Білка. / © pexels.com

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Цього року метеорологічна осінь в Україні настала на дев’ять днів пізніше за кліматичну норму. Водночас попередні прогнози щодо зими показують, що сезон може виявитися теплішим за норму. Втім, виключають періодів різкого похолодання не можна.

Про це розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань в бліцінтерв’ю «Телеграфу».

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За орієнтовним прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, жовтень в Україні буде близьким до кліматичної норми — середньомісячна температура очікується на рівні 6–12 градусів тепла. У листопаді температура може перевищити норму приблизно на 1 градус.

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За словами синоптика, ще теплішими, за попередніми розрахунками, можуть бути грудень, січень, лютий і березень — приблизно на 2 градуси вище за кліматичні показники. Втім, холодні періоди будуть. Водночас поки говорити про конкретні значення зарано.

«В холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін: нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань. Ми повинні не забувати, що 15-20-градусні морози взимку у нашій кліматичній зоні — нормальне явище. Інше питання — в тривалості таких періодів та поєднанні з небезпечними зимовими явищами погоди», — зауважив Постригань.

Зміна клімату — що відомо

У Тихому океані набирає сили надзвичайно потужний Ель-Ніньйо. За оцінками синоптиків, він може увійти до числа найсильніших за всю історію спостережень і суттєво змінити погоду в різних регіонах планети. Феномен уже впливає на глобальну температуру. Йдеться про аномальну спеку та посухи, а також сильні зливи, шторми й масштабні повені.

Водночас нові дані свідчать, що поточний Ель-Ніньйо вже до кінця століття може зробити непридатними для життя деякі регіони. Принесе сильніші дощі та повені в окремі регіони Південної Америки та півдня США. В Індії роки з Ель-Ніньйо зазвичай супроводжуються слабшим мусоном, тоді як Індонезія та Австралія частіше стикаються з посухами та дефіцитом води.

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