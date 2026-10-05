Нова хвиля похолодання різко накриє Україну: погода на тиждень, 5-11 жовтня

Робочий тиждень почнеться в Україні з досить теплої погоди / © pexels.com

Реклама

Найближчими днями більшість областей України накриє нова хвиля раптового похолодання після «бабиного літа».

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Реклама

Погода на тиждень, 5-11 жовтня

У понеділок, 5 жовтня, через підвищення атмосферного тиску на всій території країни очікується погода без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Нічна температура повітря +6 +11 градусів, денна +17 +23 градусів.

Реклама

У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Температура повітря вдень становитиме від 17 до 21°С тепла.

У середу, 7 жовтня, у більшості областей буде хмарна погода, на півдні та сході переважатиме сонячна погода. Опадів не прогнозують. Денний максимум температури повітря становитиме від 18 до 21°С тепла, на півдні — до 22°С тепла.

У четвер, 8 жовтня, температура повітря місцями навіть збільшиться. На заході країни вдень прогнозують від 20 до 24°С тепла. На іншій території України вдень переважатиме хмарна погода, температура повітря — від 19 до 21°С тепла, на півдні — місцями до 18°С тепла.

У п’ятницю, 9 жовтня, у деяких областях погода почне погіршуватися. Похолодання варто очікувати спершу у західних областях. Протягом дня дощитиме.

Реклама

На іншій території України 9 жовтня ще переважатиме комфортна погода, без опадів. Вдень позначки термометрів показуватимуть від 17 до 21°С тепла.

10 жовтня похолодання накриє уже майже усі області України, найхолодніше очікується на заході. Протягом дня прогнозують дощі, місцями значні.

У неділю, 11 жовтня, через вплив поля підвищеного тиску очікується погода без істотних опадів, невеликий дощ пройде місцями лише у північно-західних регіонах. Вітер переважно південно-західного напрямку, 5-10 м/с. Нічна температура повітря +6 +11 градусів, денна +15 +20 градусів.

Раніше синоптик повідомив, що Україну накриє друга хвиля «бабиного літа». Денна температура підніметься до +21 градуса.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів