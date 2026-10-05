Мандрівник, який відвідав 60 країн, назвав 5 речей, які варто зробити кожному хоча б раз у житті

Австралійський мандрівник Лукас Бранкатісано / © dailymail.co.uk

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Мандрівник із Мельбурна, 29-річний Лукас Бранкатісано, який витратив свої заощадження на подорожі та відвідав уже 60 країн світу, назвав п’ять речей, які кожен має зробити до смерті.

Про це пише видання Daily Mail з посиланням на відео блогера, засновника спільноти для мандрівників Aussies In.

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Свій шлях Лукас розпочав із 10-місячної соло-подорожі Латинською Америкою, після чого ще майже рік досліджував Європу, Азію та Африку разом із братом і друзями. На основі багаторічного досвіду він сформував перелік обов’язкових справ для кожного туриста.

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П’ять речей, які варто зробити кожному

Здійснити сольну подорож до Латинської Америки

За словами мандрівника, саме ця поїздка здатна найбільше змінити життя. «Атмосфера та енергетика Центральної та Південної Америки змушують людей повертатися туди знову і знову. Якщо є можливість — їдьте самостійно, якщо ні — з другом», — радить Бранкатісано.

Вирушити у мандрівку разом із братом чи сестрою

Лукас провів 9 місяців у дорозі зі своїм братом і називає це одним із найкращих рішень у житті: «Спільна тривала поїздка, спільне вирішення побутових питань та фотографії об’єднають вас на все життя».

Дослідити власну країну

Блогер наголошує, що люди часто ігнорують внутрішній туризм, вважаючи рідні місця буденними. Сам він свого часу об’їздив усю Австралію і закликає кожного відкрити для себе красиві куточки власного «заднього двору».

Пожити за межами рідного міста (або країни)

Лукас переконаний, що це критично важливо для особистісного зростання. Переїзд в інше місто або за кордон дає змогу побачити нові можливості та розширити горизонти.

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Відвідати 30 країн до 30 років

Мандрівник закликає інвестувати гроші в спогади та досвід, а не в матеріальні речі. З віком з’являється більше обов’язків, тому досліджувати світ стає складніше.

Поради австралійця викликали жваве обговорення у Мережі: охочі діляться власним досвідом, а деякі туристи зазначають, що саме сольні поїздки та зміна проживання допомогли їм сформуватися як особистостям.

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