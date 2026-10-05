«РФ не припинить удари»: Пєсков про роботу іноземних посольств у Києві

Пєсков / © Associated Press

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков учергове зробив низку цинічних заяв. За його словами, РФ продовжить завдавати ударів по Україні незалежно від того, які рішення іноземні держави ухвалюватимуть щодо роботи своїх посольств у Києві.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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У такий спосіб він прокоментував рішення дипломатичних представництв залишатися в українській столиці.

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«Російські військові продовжать свою роботу за будь-якого рішення країн щодо роботи їхніх посольств у Києві», — заявив Пєсков.

Водночас представник Кремля звинуватив Україну в нібито розширенні переліку цілей для ударів по об’єктах мирної економіки. За його словами, Росія таким чином «займається помстою» за це.

Пєсков не навів доказів своїх звинувачень. Водночас російські війська регулярно завдають ударів по Україні, зокрема по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Раніше йшлося про те, що російське МЗС закликало іноземних громадян і дипломатів залишити Україну, зокрема Київ, заявивши про намір РФ продовжувати масовані удари. У відомстві також попередили про «негативні наслідки» для тих, хто ігноруватиме це застереження. Москва стверджує, що удари спрямовані на військові та пов’язані з ними об’єкти, водночас у Києві продовжують працювати іноземні дипломатичні місії.

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Стало відомо, що країни ЄС не планують залишати Київ попри погрози Росії щодо нових масованих ударів. Посолка ЄС Катаріна Матернова заявила, що всі 25 посольств держав-членів Євросоюзу продовжують працювати в столиці. Вона наголосила, що російські погрози не зупинять підтримку України з боку Європи.

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