ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
499
Час на прочитання
2 хв

Відомий український співак у сльозах вивіз дружину й дітей з Києва і розчулив їхнім прощанням

Подружжя долає непрості часи задля майбутнього двох дітей.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Артем Нікітін з дружиною

Артем Нікітін з дружиною / © instagram.com/nikitin.music

Український співак і учасник «Голосу країни-14» Артем Нікітін перевіз дружину Катерину і двох дітей з Києва після того, як РФ вдарила по їхньому ЖК.

Так, музикант у своєму фотоблогу показав кадри перед довгою розлукою з найріднішими. Він зізнався, що не зміг стримати сліз від думки, що відтепер у столиці житиме сам без звичної любові його дівчат. Як відомо, він виховує семимісячну Ксенію та чотирирічну Марію.

«Відвіз своїх дівчат подалі від столичної небезпеки. Публікую це і покотились сльози… Пусто в квартирі, ніби легше фізично, але морально важко. Важкі часи потребують непростих рішень… Знаю, що це тимчасово, але як не вистачає тепла, яке йде від моїх дівчат… Цінуйте кожні миті разом», — щемко написав зірка.

Сториз Артема Нікітіна / © instagram.com/nikitin.music

Сториз Артема Нікітіна / © instagram.com/nikitin.music

До слова, дружина співака ще наприкінці вересня розповідала, що таке рішення далося їхній родині дуже непросто й вона «виплакала купу сліз». Та все ж, на жаль, через погіршення безпекової ситуації у столиці вона з дітьми тимчасово лишається жити у Миколаївській області — рідному для неї з чоловіком місті.

«Всі знають, яка зараз складна ситуація у Києві. Дитина не має жити у таких стресових умовах. Машуня дуже лякається сигналу повітряної тривоги й біжить у сльозах чи паніці. Навіть без тривоги вона нікуди не може сама сходити. Коли кажу про Миколаївську область, то всі ось так показують пальцем (біля скроні — прим. ред.)… Але там моїй дитині спокійно», — зазначила Катерина.

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitin.music

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitin.music

Родина поки що вимушена жити окремо, а їхні зустрічі будуть траплятися не так часто. Саме це і змушує Катерину почуватися дуже засмученою. Тим не менш, вона переконувала, що ще повертатиметься інколи до Києва й чоловіка.

Як відомо, Артем Нікітін — учасник нового сезону «Голосу країни». Знімання вже стартували, а телеканал «1+1 Україна» вже анонсував ім’я четвертого тренера вокального шоу.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie