Відомий український співак у сльозах вивіз дружину й дітей з Києва і розчулив їхнім прощанням

Артем Нікітін з дружиною / © instagram.com/nikitin.music

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Український співак і учасник «Голосу країни-14» Артем Нікітін перевіз дружину Катерину і двох дітей з Києва після того, як РФ вдарила по їхньому ЖК.

Так, музикант у своєму фотоблогу показав кадри перед довгою розлукою з найріднішими. Він зізнався, що не зміг стримати сліз від думки, що відтепер у столиці житиме сам без звичної любові його дівчат. Як відомо, він виховує семимісячну Ксенію та чотирирічну Марію.

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«Відвіз своїх дівчат подалі від столичної небезпеки. Публікую це і покотились сльози… Пусто в квартирі, ніби легше фізично, але морально важко. Важкі часи потребують непростих рішень… Знаю, що це тимчасово, але як не вистачає тепла, яке йде від моїх дівчат… Цінуйте кожні миті разом», — щемко написав зірка.

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Сториз Артема Нікітіна / © instagram.com/nikitin.music

До слова, дружина співака ще наприкінці вересня розповідала, що таке рішення далося їхній родині дуже непросто й вона «виплакала купу сліз». Та все ж, на жаль, через погіршення безпекової ситуації у столиці вона з дітьми тимчасово лишається жити у Миколаївській області — рідному для неї з чоловіком місті.

«Всі знають, яка зараз складна ситуація у Києві. Дитина не має жити у таких стресових умовах. Машуня дуже лякається сигналу повітряної тривоги й біжить у сльозах чи паніці. Навіть без тривоги вона нікуди не може сама сходити. Коли кажу про Миколаївську область, то всі ось так показують пальцем (біля скроні — прим. ред.)… Але там моїй дитині спокійно», — зазначила Катерина.

Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitin.music

Родина поки що вимушена жити окремо, а їхні зустрічі будуть траплятися не так часто. Саме це і змушує Катерину почуватися дуже засмученою. Тим не менш, вона переконувала, що ще повертатиметься інколи до Києва й чоловіка.

Як відомо, Артем Нікітін — учасник нового сезону «Голосу країни». Знімання вже стартували, а телеканал «1+1 Україна» вже анонсував ім’я четвертого тренера вокального шоу.

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