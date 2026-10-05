Погіршення пам'яті у вагітних є дуже поширеним явищем / © unsplash.com

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Вчені з’ясували, що погіршення пам’яті під час вагітності пов’язане із порушенням роботи структури головного мозку. Воно виникає через підвищення рівня естрогену.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science Bulletin, пише Reuters.

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Науковці провели експерименти на лабораторних мишах. Вони відтворили у гризунів процес підвищення рівня гормону екстрогену, після чого протестували пам’ять тварин. Серед випробувань були тести на розпізнавання об’єктів та їхнього розташування.

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Науковці зафіксували тимчасове погіршення пам’яті у мишей, яким вводили високі дози естрогену, порівняно з тваринами, які не зазнавали такого впливу.

Високий рівень екстрогену впливав на нейронний шлях між двома структурами мозку — гіпоталамусом, який виконує роль центру керування та інтеграції, і гіпокампом, що відіграє центральну роль у формуванні пам’яті.

Вчені виявили, що високий рівень естрогену підвищував активність нейронів гіпоталамуса. Це пригнічувало активність гіпокампа та погіршувало пам’ять.

Погіршення пам’яті стає найбільш помітним на пізніх термінах вагітності та зазвичай минає після пологів, проте може тривати і в післяпологовий період.

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Вчені кажуть, що погіршуватися може як короткочасна, так і довготривала пам’ять, зокрема просторова, соціальна та вербальна. У вагітної жінки можуть виникнути труднощі із запам’ятовуванням імен, слів чи пригадуванням інформації.

«Це погіршення пам’яті не є серйозним і не призводить до втрати працездатності, хоча й впливає на повсякденне функціонування та впевненість у собі. Типові приклади — коли людина забуває, навіщо зайшла до кімнати, губить якусь річ, втрачає тему розмови або потребує нагадувань про зустрічі», — зазначила науковиця Чжен Сун.

Нагадаємо, американські вчені з Гарвардського університету вперше виростили органоїди людського мозку. Вони були всього розміром із горошину перцю, але безперервно розвивалися та старіли у лабораторії сім років. Попередній світовий рекорд тривалості життя подібних тканин становив менше двох років.

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