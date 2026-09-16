Фінансовий стрес старить мозок / © Associated Press

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Коли грошей постійно не вистачає, думки про рахунки, борги та щоденні витрати можуть не залишати людину ні на хвилину. Така напруга виснажує та, як показує нове дослідження, може мати наслідки для здоров’я мозку на багато років вперед, про це розповіло видання The Washington Post.

Британські вчені вивчили дані понад 2700 людей, які народилися e березні 1946 року. За цими людьми спостерігали протягом десятиліть s збирали інформацію про їхнє здоров’я, освіту, умови життя та фінансове становище.

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Що показали результати

Дослідники виявили цікаву закономірність. Люди, які у віці від 20 до 50 років належали до найбідніших 20% учасників дослідження, у середньому гірше проходили тести на пам’ять і повільніше виконували завдання на швидкість мислення. Схожі результати показали й ті, хто кілька разів у віці близько 40 років говорив дослідникам, що має проблеми з оплатою рахунків.

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При цьому вчені врахували й інші фактори, які могли впливати на роботу мозку, наприклад, складне дитинство, рівень освіти та розумові здібності у дитинстві. Результати все одно залишилися схожими. Це дає підстави припускати, що тривалі фінансові проблеми у дорослому віці справді могли вплинути на здоров’я мозку.

Мозок може страждати від бідності

Постійні переживання через гроші забирають багато уваги. Людині доводиться постійно думати, як оплатити житло, продукти чи інші необхідні витрати. У результаті на інші завдання мозку залишається менше ресурсів.

Тривалий стрес також може негативно впливати на організм і запускати запальні процеси. Крім того, люди, які живуть у складних фінансових умовах, статистично частіше стикаються з такими факторами, як куріння та надмірне вживання алкоголю. Тому вчені поки не можуть точно сказати, яка саме частина проблем із мозком пов’язана безпосередньо з фінансовим стресом.

Водночас автор дослідження Жак Вельс вважає, що результати більше говорять на користь того, що саме фінансові труднощі можуть шкодити мозку, а не проблеми зі здоров’ям призводять до бідності. Помітні зміни почали проявлятися лише приблизно після 50 років.

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Пізніше погіршення було повільнішим

Цікаво, що у старшому віці робота мозку у фінансово вразливих людей погіршувалася повільніше, ніж у тих, хто мав кращі матеріальні умови. Проте дослідники не вважають це хорошою новиною. На їхню думку, частина змін могла відбутися ще раніше. Тобто до старшого віку у цих людей уже було менше того, що могло погіршитися.

Існує також інше можливе пояснення, що люди, які найсильніше постраждали від тривалого стресу та пов’язаних із ним захворювань, наприклад серцевих проблем або раку, могли просто не дожити до старшого віку.

Мова не лише про гроші

Дослідники наголошують, що проблема значно ширша за сам рівень доходу. Йдеться про роки життя в умовах невизначеності, постійних переживань і соціальної нерівності.

Вчені оцінювали не лише пам’ять та результати когнітивних тестів. Вони також дивилися на такі показники, як швидкість читання, виконання математичних завдань і результати сканування мозку. Це допомогло побачити, що наслідки тривалого фінансового стресу можуть бути помітними не тільки на рівні самопочуття, а й у роботі самого мозку.

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Поки що дослідження не дає конкретних порад людям, які переживають фінансові труднощі, як саме захистити мозок від їхніх наслідків.

Зате воно показує інше, що боротьба з бідністю може бути важливою не лише для добробуту людей. Покращення фінансових та соціальних умов у довгостроковій перспективі може також допомогти знизити ризик проблем зі здоров’ям, зокрема когнітивного погіршення та деменції.

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