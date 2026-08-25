«Заморожений мозок»: чому від морозива болить голова / © Credits

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Головний біль після морозива має офіційну назву — холодова цефалгія, у науковій літературі можна зустріти й набагато веселішу назву — головний біль від морозива чи «заморожування мозку». Зазвичай біль з’являється буквально через кілька секунд після контакту з дуже холодною їжею чи напоєм і так само швидко зникає.

Як пояснює неврологиня-психотерапевтка Ольга Глінська, головний «винуватець» цієї реакції — трійчастий нерв, який відповідає за чутливість обличчя, ротової порожнини та бере участь у роботі тригеміноваскулярної системи.

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Що відбувається всередині

Коли холодне морозиво швидко торкається піднебіння та задньої частини ротової порожнини, нервові закінчення миттєво реагують на різке падіння температури. Організм сприймає це як сигнал, що потрібно захиститися від холоду.

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У відповідь судини спочатку звужуються, а потім швидко розширюються, та намагаються відновити нормальний кровотік і зігріти охолоджену ділянку. У цей момент трійчастий нерв передає сигнал, який мозок може інтерпретувати як біль у зовсім іншому місці, найчастіше у лобі чи скронях.

Це так званий відображений біль — джерело подразнення знаходиться у ротовій порожнині, а відчуваємо його головою.

Чому біль різкий та швидко минає

Холодова цефалгія зазвичай розвивається блискавично. Перші больові відчуття можуть з’явитися вже через 2–5 секунд після контакту з холодним. Пік припадає приблизно на 20–60 секунд, а зазвичай уже через 1–3 хвилини біль зникає сам.

Цікаво, що до такого «мозкового замороження» частіше схильні люди з мігренню. Це повʼязують із підвищеною чутливістю тригеміноваскулярної системи та нижчим порогом її збудження.

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Як швидко позбутися «заморожування мозку»

Найпростіший спосіб — повернути тепло охолодженому піднебінню. Можна притиснути язик або великий палець до піднебіння на кілька секунд. Також допоможуть кілька повільних ковтків води кімнатної температури.

Ще один варіант — спокійно дихати через ніс і рот, створювати всередині ротової порожнини своєрідну теплу «подушку». Зазвичай цього достатньо, щоб неприємне відчуття швидше відступило. А найкраща профілактика — не поспішати. Їжте морозиво невеликими порціями та намагайтеся не притискати його одразу до задньої частини піднебіння.

Таке буває не лише з людьми

І наостанок — факт, який звучить майже як сюжет для милого наукового відео. Подібну реакцію на дуже холодну їжу спостерігали і у деяких ссавців, зокрема котів. Тварини можуть демонструвати характерну реакцію та зміну виразу мордочки після контакту холодної їжі з піднебінням. Це може вказувати на подібні механізми роботи тригеміноваскулярних шляхів.

«Заморожування мозку» звучить драматично, але насправді це короткочасна та зазвичай абсолютно нешкідлива реакція організму. Тож наступного разу, коли після кількох поспішних ложок морозива схопитеся за лоб, не панікуйте, мозок ніхто не заморозив, просто дайте піднебінню трохи зігрітися, а наступну порцію їжте повільніше.

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