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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

День ангела 25 серпня: кого та як вітати з іменинами

25 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 25 серпня

Який день ангела 25 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 25 серпня

25 серпня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Івана, Мойсея.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві позитивний, добрий. В дорослому віці стає вірним, відданим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, скромний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Мойсей — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «я взяла його з води». В дитинстві слухняний, старанний. В дорослому віці стає рішучим, цілеспрямованим.

День ангела 25 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 25 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Прийми найкращі побажання у День твого ангела! Нехай кожен день приносить радість, натхнення і нові можливості.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець береже тебе, а доля дарує багато щасливих років.

***

З Днем ангела! Бажаю Божої опіки, добробуту, гармонії та невичерпної енергії для нових звершень.

***

Щиро вітаю зі святом! Нехай твій ангел завжди освітлює твій шлях і допомагає долати всі труднощі.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у серці завжди жили віра, надія, любов і радість.

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