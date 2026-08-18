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День ангела 25 серпня: кого та як вітати з іменинами
25 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 25 серпня
25 серпня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Івана, Мойсея.
Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві позитивний, добрий. В дорослому віці стає вірним, відданим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, скромний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.
Мойсей — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «я взяла його з води». В дитинстві слухняний, старанний. В дорослому віці стає рішучим, цілеспрямованим.
День ангела 25 серпня — душевні привітання в прозі
Прийми найкращі побажання у День твого ангела! Нехай кожен день приносить радість, натхнення і нові можливості.
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Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець береже тебе, а доля дарує багато щасливих років.
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З Днем ангела! Бажаю Божої опіки, добробуту, гармонії та невичерпної енергії для нових звершень.
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Щиро вітаю зі святом! Нехай твій ангел завжди освітлює твій шлях і допомагає долати всі труднощі.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у серці завжди жили віра, надія, любов і радість.