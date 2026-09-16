У чорній сукні з глибоким декольте: ефектна Катерина Бужинська знялася у новій фотосесії

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

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Катерина Бужинська знялася у новій стильній фотосесії, для якої обрала ефектний аутфіт.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Артистка позувала перед камерою у чорній приталеній сукні міді з відкритими плечима, глибоким декольте і напівпрозорою спідницею. Навколо шиї у неї був обмотаний чорний шарф, кінці якого вільно спадали.

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Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Талію Бужинська підкреслила широким чорним шкіряним поясом із великою золотою пряжкою. Лук вона доповнила напівпрозорими довгими рукавичками, чорними капроновими колготками і чорними туфлями з металевими гострими носками і на високих шпильках.

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Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Ще одним яскравим акцентом образу зірки стали чорні сонцезахисні окуляри футуристичної форми. У Катерини була гарна зачіска з локонами і ніжний макіяж.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська продемонструвала у свій день народження образ у мереживній сукні.

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