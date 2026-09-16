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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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За підтримки ДТЕК у чверті шкіл проєкту Modern Learning Spaces завершують створення сучасних освітніх просторів

У 25% закладів середньої освіти, які беруть участь у проєкті Modern Learning Spaces за підтримки ДТЕК та інших партнерів, уже триває фінальна фаза облаштування сучасних освітніх просторів.

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Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що перші результати облаштування сучасних навчальних просторів планують представити вже наприкінці вересня. Загалом проєкт охоплює 250 закладів загальної середньої освіти у 22 регіонах України, серед яких пілотні та майбутні академічні ліцеї.

На створення STEM-просторів передбачено 1,9 млрд грн державної субвенції в межах програми Світового банку LEARN за умови співфінансування з боку громад. Кошти спрямовуються на лабораторне обладнання, комп’ютерну та мультимедійну техніку, а також мобільні меблі.

До реалізації Modern Learning Spaces долучилися ДТЕК та інші представники бізнесу. 

«ДТЕК - надійний партнер держави, який інвестує у її майбутнє. Ми підтримуємо цей проєкт, тому що саме в школах сьогодні формується покоління майбутніх інженерів, енергетиків, технологів і науковців, які забезпечуватимуть відновлення та розвиток України, зокрема її енергетики», — зазначила директорка Академії ДТЕК та HRD ДТЕК Олена Семич.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова розширив програму з підтримки ветеранів "ПроВетеран" навчанням у сфері сонячної енергетики.

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