У Німеччині приземлився російський урядовий літак: що відбувається

Російський літак. Ілюстративне зображення / © Reuters

Реклама

Уранці в середу, 16 вересня, російський урядовий літак приземлився в аеропорту Кельн/Бонн, щоб забрати з Німеччини співробітників генерального консульства РФ у Бонні.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини.

Реклама

Представниця німецького зовнішньополітичного відомства Катрін Дешауер заявила на урядовій пресконференції в Берліні, що Німеччина надала відповідний дозвіл саме для вивезення співробітників російського генконсульства.

Реклама

Скільки саме людей залишили Німеччину цим рейсом, у МЗС ФРН не уточнили.

Йдеться про літак Іл-96-300 із реєстраційним номером RA-96018.

За даними Deutsche Welle, він вилетів із московського аеропорту Внуково вранці та приблизно о 9:43 приземлився в аеропорту Кельн/Бонн.

Літак РФ оминув Польщу

Російський Іл-96 перебував в аеропорту близько трьох годин. Приблизно о 12:39 він вилетів назад до Москви.

Реклама

Як зазначає Deutsche Welle, за даними Flightradar, літак розпочав політ із Внуково близько 7:00. Через закритий для нього прямий маршрут через територію Польщі він спочатку попрямував у бік Санкт-Петербурга.

Далі літак пролетів уздовж Фінської затоки, після чого в районі півострова Віттов на острові Рюген уперше увійшов у повітряний простір Німеччини.

Спочатку інформація про посадку російського літака в Кельні/Бонні офіційно не оприлюднювалася. Представниця аеропорту відмовилася коментувати ситуацію, пославшись на те, що йдеться про військовий рейс. Федеральна поліція Німеччини також не підтверджувала і не спростовувала факт посадки.

Для рейсу знадобився спеціальний дозвіл

Російським літакам заборонено здійснювати польоти до країн Європейського Союзу в межах чинних обмежень. Тому для посадки Іл-96 у Кельні/Бонні російській стороні знадобився спеціальний дозвіл німецької влади.

Реклама

За словами представниці МЗС Німеччини, цей дозвіл був пов’язаний саме з необхідністю забрати співробітників російського генконсульства в Бонні.

Закриття генконсульства РФ у Бонні

Прибуття російського літака відбулося напередодні остаточного закриття генерального консульства РФ у Бонні. Німецький уряд раніше ухвалив рішення припинити його роботу з 18 вересня.

Німецьке МЗС пояснило це рішення заходами у відповідь на спробу атаки безпілотниками на аеропорт Лейпциг/Галле. Берлін поклав відповідальність за інцидент на Росію. Москва свою причетність заперечує. Німецький уряд заявив про закриття російського генконсульства в Бонні як про один із заходів проти Росії після цього інциденту.

При цьому саме генеральне консульство РФ у Бонні фактично припинило консульський прийом ще 1 вересня. Дипломатична установа достроково зупинила роботу, а співробітникам було доручено залишити Німеччину.

У відповідь на рішення Берліна Росія оголосила про закриття генерального консульства Німеччини в Санкт-Петербурзі. Москва також оголосила про припинення роботи відділення Ґете-Інституту в Росії.

Нагадаємо, розслідування спроби атаки на аеропорт Лейпциг/Галле у Німеччині вивело на ймовірного співробітника російськовї військової розвідки ГРУ, який міг виконувати роль логіста операції.

Новини партнерів

Новини партнерів