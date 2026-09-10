Німеччина може передати Україні дані про чоловіків: у Раді пояснили, що буде далі

Українці в Німеччині / © ТСН

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Німеччина може передавати Україні інформацію про українських чоловіків, які перебувають на її території, однак про їхнє примусове повернення наразі не йдеться.

Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко в ефірі «Київ24».

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За його словами, найімовірніше, співпраця між країнами обмежуватиметься обміном інформацією. Він пояснив, що українці, які легально перебувають у Німеччині або іншій країні ЄС та мають відповідний статус, перебувають під захистом місцевого та європейського законодавства.

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«Скоріше за все, у нас буде інформаційний обмін даними, не більше. Тому що якщо людина офіційно потрапила на територію Євросоюзу й отримала певний статус, вона має захист у цих країнах», — зазначив Горбенко.

Він також наголосив, що навіть у разі появи підстав для повернення українців кожен випадок потрібно буде перевіряти окремо.

Зокрема, йдеться про чоловіків, які виїжджали з України на підставі інвалідності або інших документів. За словами депутата, під час воєнного стану близько 340 тисяч людей отримали інвалідність за рішеннями МСЕК, водночас частину таких рішень згодом переглядали через випадки можливого фіктивного оформлення.

Горбенко зазначив, що встановлювати законність таких документів мають правоохоронні органи, а для повернення конкретної людини необхідні окремі юридичні підстави.

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Водночас депутат зауважив, що односторонні дії лише з боку Німеччини навряд чи дадуть значний результат, оскільки українці можуть просто переїхати до інших країн Євросоюзу.

Нагадаємо, очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що німецька влада готова допомогти Україні ідентифікувати українських чоловіків, які перебувають у Німеччині.

За словами очільника МЗС Німеччини, зібрати дані про українців призовного віку можуть допомогти відомості, наприклад, з баз про виплати соціальної допомоги, а також з баз, де міститься інформація про посвідки про проживання українців.

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