Берлін може дати Україні Taurus через атаки РФ: у Німеччині зробили гучну заяву

Ракета Taurus / © Associated Press

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Німеччина має попередити Росію про можливу передачу Україні далекобійних ракет Taurus, якщо Москва не припинить гібридні атаки проти німецької інфраструктури. З такою пропозицією виступив німецький політик Вольфганг Кубіцький.

Лідер Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Вольфганг Кубіцький заявив про це в ефірі N-tv.

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Німецький політик закликав уряд країни до чіткої дипломатичної реакції після атаки безпілотників на аеропорт Лейпцига, за якою, ймовірно, стоїть Росія.

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На думку Кубіцького, погроза передати Києву потужне озброєння може стати дієвим сигналом для Москви та стримати її від подальших диверсій на території Європи.

«Розумна людина зараз викликала б російського посла і сказала б йому: поки що ми не поставили ракету Taurus, але якщо ця гібридна загроза Німеччині триватиме, то ми зробимо все, щоб Україна отримала зброю, необхідну для масштабного захисту від Росії», — наголосив Кубіцький.

Варто зазначити, що Вільна демократична партія Німеччини протягом тривалого часу була однією з найбільш активних політичних сил країни, які виступали за передачу Україні далекобійного озброєння.

Водночас за підсумками останніх парламентських виборів ця політична сила не змогла подолати прохідний бар’єр і не отримала представництва у Бундестазі.

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Раніше повідомлялося, що у Німеччині дві проросійські партії хочуть зупинити допомогу Україні.

Ми раніше інформували, що вибуховий безпілотник, який на початку серпня знайшли поруч з українським вантажним літаком в аеропорту Лейпцига, міг бути пов’язаний із російським Головним розвідувальним управлінням.

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