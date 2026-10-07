"18 тисяч євро за 16 днів": біженка показала, де стільки можна заробити у Німеччині, але є нюанс

Октоберфест 2026 / © Associated Press

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Заробити від 15 до 18 тисяч євро лише за два тижні в Німеччині цілком реально, проте для цього доведеться витримати колосальні фізичні навантаження.

Про таку можливість розповіла українська біженка Людмила Русіна, яка нині мешкає в цій країні.

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За її словами, йдеться про роботу офіціантом під час проведення знаменитого фестивалю Октоберфест. Втім, такі гроші можна отримати лише у великих та популярних наметах, куди влаштуватися вкрай складно. Місце для роботи зазвичай бронюють ще за пів року до початку події.

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Людмила Русіна пояснює, що система заробітку там суттєво відрізняється від звичайної.

«Офіціанти викуповують їжу і пиво у власників, а потім продають її гостям із націнкою, приблизно півтора євро за літровий кухоль пива, або за порцію курки. Ну, і плюс чайові», — зазначає українка.

Щоб вийти на високий дохід, персонал повинен діяти максимально швидко та носити величезні об’єми. За один захід офіціант має доправити до столу від десяти до дванадцяти літрових келихів пива. Загальна вага таких келихів становить від 23 до 28 кілограмів, що вимагає серйозної фізичної підготовки.

Досвідчений та витривалий робітник за 16 днів фестивалю може заробити до 18 тисяч євро. Водночас українка наголошує, що ця робота потребує і чималих попередніх витрат.

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«Часто одяг має бути спеціальний і може коштувати до 300 євро, взуття зручне — мінімум 50 євро. Ну, і житло, якщо ти не місцевий, «з’їсть» велику частку заробленого. Але пропри це, бажаючих підзаробити на це свято, завжди значно більше, ніж місць», — зауважила Людмила.

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Також українська біженка Українка Анна, яка разом із трьома дітьми живе в таборі у Лейпцигу, показала у TikTok відеоекскурсію тимчасовим житлом: територію з будиночками, їдальню, туалети, душові, дитячі кімнати з контрольованим доступом і розетки із захистом від дітей. Попри її позитивні враження про затишок і привітність, умови проживання викликали в Мережі неоднозначну реакцію.

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