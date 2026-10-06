План із відновлення СРСР: у Німеччині забили на сполох через нові військові плани Путіна

Йоганн Вадефуль / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що військові плани Росії можуть не обмежуватися Україною. На його думку, потенційна загроза стосується також інших країн, які раніше входили до складу СРСР.

Про це повідомляє Frantfurter Allgemeine.

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Вадефуль нагадав, що до повномасштабної війни Росія мала тісні відносини з Україною, а також вигідні контракти з Німеччиною.

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«Тому ми повинні виходити з того, що у Росії є більш далекосяжні плани», — заявив він.

Пояснюючи, що саме має на увазі, міністр згадав слова Володимира Путіна про розпад Радянського Союзу як одну з найбільших катастроф XX століття.

«Якщо це була найбільша катастрофа, то він, ймовірно, хоче її виправити», — сказав Вадефуль.

За його словами, це може стосуватися не лише України, а й Грузії, Молдови та країн Балтії.

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Останні вже є членами Європейського Союзу та НАТО, тому можливі дії Росії проти них безпосередньо стосуватимуться й інших союзників.

Що це означає для Німеччини

Вадефуль окремо наголосив, що Німеччина вважатиме загрозою не лише безпосередній напад на свою територію.

Йдеться також про можливе порушення кордонів Польщі, Естонії, Латвії чи Литви.

За його словами, у такому разі факт нападу має бути офіційно встановлений у межах процедур НАТО, після чого союзницькі зобов’язання поширюватимуться і на Німеччину.

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«Це, в принципі, наше зобов’язання, і Німеччина його дотримується», — підкреслив глава МЗС.

У Німеччині попереджають про ризик зіткнення з Росією

Раніше глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер заявив, що ризик прямого зіткнення з Росією зростає. Водночас ознак підготовки Москви до повномасштабного нападу на країну НАТО німецька розвідка наразі не бачить.

За словами Єгера, Росія може натомість вдатися до обмежених операцій проти держав Альянсу за сценарієм «зелених чоловічків», подібним до того, який Москва використовувала під час захоплення Криму 2014 року. Німеччину він назвав однією з головних цілей російських дій у Європі.

Канцлер Фрідріх Мерц також заявляв про регулярні порушення повітряного простору та гібридні атаки на німецьку інфраструктуру. Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначав, що Росія вже веде проти Європи гібридну війну, хоча ознак підготовки до масштабного вторгнення в країни НАТО наразі немає.

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