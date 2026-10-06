РФ може вдарити уже цієї ночі: монітори назвали кількість ракет і можливі цілі

Ракетний удар. / © ТСН

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Агресорка Росія може готувати новий масований удар по Україні. Для атаки росіяни можуть задіяти стратегічну авіацію, балістичні ракети та ударні безпілотники.

Що відомо про підготовку РФ до нового обстрілу, читайте на сайті ТСН.ua.

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Колишній керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко заяви, що цілями російських військ знову можуть стати об’єкти енергетичної інфраструктури.

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«Ворог явно готує обстріл, оскільки Путін все ще вірить в те, що зможе зламати українців через перебите світло і тепло. Вірить в це, як вірив у „Києв за три дні“. Але лише все більше і більше також приносить війну на територію Росії», — наголосив він.

Підготовка РФ до атаки — дані моніторів

Моніторинговий Telegram-канал єРадар повідомив, що армія Росії завершує підготовку до масованого ракетного удару із застосуванням бортів стратегічної авіації.

Моніторинговий канал оцінює можливий сумарний залп приблизно у 70 ракет різних типів. Цілком ймовірно, що обстріл може відбудеться вже цієї ночі — проти 7 жовтня.

Станом на ранок 6 жовтня зафіксовано передислокації бортів з Далекого Сходу ближче до кордонів:

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три Ту-160 — на аеродром Бєлая;

чотири Ту-95МС — на аеродром Оленья;

два Ту-95МС — на аеродром Енгельс.

Зазначається, що до застосування готова балістистика: ракети «Іскандер-М», КН-23, «Циркон» і «Онікс-М» із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей. Також напоготові три носії крилатих ракет «Калібр»: два в акваторії Каспійського моря, а один — в Чорному морі.

Серед пріоритетних цілей називають критичну і військову інфраструктуру Києва й області. Під загрозою можуть опинитися об’єкти у Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській і Дніпропетровській областях.

Удари РФ по Україні — що відомо

Аналітики ISW попереджають, що Росія почала запускати по Україні ще більш небезпечні дрони. Вони модифікували безпілотники «Герань» і «Молнія» американською електронікою та новими боєголовками. Ці дії, наголошують фахівці, свідчать про те, що Москва поспішає підірвати українську енергетику та логістику восени.

The New York Times, посилаючись на перехоплений план РФ, пише про те, що ворог готує найбільш масований удар по Україні. Москва планує використати до 1 тисячі ракет, дронів та авіабомб, щоб наносити удари по розподільчих вузлах біля українських АЕС. За даними цього видання, окремі плани Кремль має щодо Києва, Одеси та Харкова.

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Водночас в Міноборони країни-агресора попереджають: мовляв атаки на Київ та інші українські міста посиляться найближчим часом. Військовий експерт Олег Жданов вважає, Росія намагається використати будь-які приводи для тиску на партнерів України.

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