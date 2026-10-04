Зеленський розкрив ракетний запас РФ: скільки балістики Росія може випустити по Україні

Володимир Зеленський / © Associated Press

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У своїх запасах Росія може мати до 700 балістичних ракет і кілька тисяч ракет інших типів. Щомісяця РФ виробляє приблизно 130-140 балістичних ракет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 4 жовтня.

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Глава держави також розповів про ймовірність масштабних російських атак.

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За словами Зеленського, Україна відстежує виробництво російських ракет і працює над протидією загрозі.

«За нашими даними, у РФ до 700 балістичних ракет є в запасі і кілька тисяч інших ракет. Десь вони 130-140 ракет балістичних виробляють на місяць. З цим треба боротися, і ми боремося. Це місця їхнього виробництва. Це наші санкції, як ми кажемо, далекобійні. Також ми завжди вимагаємо, точніше, просимо санкцій від США та ЄС і інших країн, які мають зупинити ці ланцюжки постачання», — сказав президент.

Росія робитиме ставку на засоби ураження

Зеленський також зазначив, що Росія може робити ставку на засоби ураження, які складніше перехоплювати. Зокрема, йдеться про збільшення частки реактивних дронів.

«Щодо масованих ударів, які ми зараз бачимо, то я вважаю, що вони будуть йти не в кількість, а в якість, максимально збільшуючи відcоток реактивних „Шахедів“, — сказав він.

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Україна працює над посиленням протидії таким безпілотникам і водночас домагається від міжнародних партнерів запровадження санкцій, які мають обмежити постачання компонентів для виробництва російських ракет.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкрив плани масованих атак взимку.

За його інформацією, головною мішенню РФ стануть 4 міста України.

Нагадаємо, у столиці вкотре під ударом — Північний міст. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в дорожнє полотно.

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Напередодні, 3 жовтня, у Києві російський реактивний БпЛА також влучив у Північний міст. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили. Після удару по мосту у столиці утворилися величезні затори.

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