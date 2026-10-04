Чи будуть вступ України до ЄС і гроші від Заходу : Мерц у Києві назвав умови

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц / © Офіс президента України

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Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим завданням у Брюсселі, але для його виконання є низка умов.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає кореспондент ТСН.

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Мерц заявив, що Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим у Брюсселі.

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«Я повторюю свою пропозицію асоційованого членства. Ми знаємо, що Україна працює над реформами», — сказав канцлер ФРН.

Водночас він наголосив на необхідності реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Мерц відверто попередив, що від ухвалення цих законів залежить доля подальшої допомоги для України від ЄС.

Мерц також анонсував зустріч «коаліції охочих» узимку, яку планують провести спільно з Францією та Великою Британією для координації подальшої допомоги Україні.

Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Мерц несподівано прибув до Києва.

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Попри повітряну тривогу, Зеленський та Мерц відвідали місце російського удару по НАН України у Києві.

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