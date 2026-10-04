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Чи будуть вступ України до ЄС і гроші від Заходу : Мерц у Києві назвав умови
Німеччина прагне прискорити процес вступу України до Європейського Союзу та готова відстоювати цю позицію в Брюсселі, однак ключовою умовою залишається активне продовження реформ.
Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим завданням у Брюсселі, але для його виконання є низка умов.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає кореспондент ТСН.
Мерц заявив, що Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим у Брюсселі.
«Я повторюю свою пропозицію асоційованого членства. Ми знаємо, що Україна працює над реформами», — сказав канцлер ФРН.
Водночас він наголосив на необхідності реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Мерц відверто попередив, що від ухвалення цих законів залежить доля подальшої допомоги для України від ЄС.
Мерц також анонсував зустріч «коаліції охочих» узимку, яку планують провести спільно з Францією та Великою Британією для координації подальшої допомоги Україні.
Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Мерц несподівано прибув до Києва.
Попри повітряну тривогу, Зеленський та Мерц відвідали місце російського удару по НАН України у Києві.