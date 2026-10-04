- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 1 хв
Канцлер Німеччини Мерц прибув до Києва
Про візит канцлера до Києва не оголошувалося.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом у неділю, 4 жовтня. Це перший візит глави уряду до України від травня 2025 року.
Про це повідомляє DW.
«Сьогодні я приїхав до Києва, тому що найближчими тижнями Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас», — сказав Мерц на вокзалі після прибуття.
«Скоро для людей настане п’ята військова зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором», — зазначив канцлер.
Коментарі
Сортувати: